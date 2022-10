Luis Sandoval terminó en centro asistencial tras anuncio del fin de «Me Late»

La polémica de este fin de semana sin duda ha sido el abrupto final de Me Late. Pues durante la jornada del viernes se emitió el último capítulo del programa, mismo día en el que se le informó a Daniel ‘Huevo’ Fuenzalida, quien tuvo que contarle a todos sus compañeros.

Es en este contexto que no todos los miembros del espacio se tomaron de la mejor forma el término del espacio. Al menos así es como lo relato Sergio Rojas a través de su programa por Instagram ‘Qué te lo digo’, donde dio a conocer varios detalles de las últimas horas.

«Luis (Sandoval) terminó en un centro asistencial producto de una severa crisis de angustia que le impedía respirar. Tiene que ver con un cuadro grave de estrés» comenzó señalando el ahora ex panelista de Me Late.

Siguiendo por esta línea, de acuerdo a lo consignado por Radio Activa, el periodista estuvo internado entre las 14:00 y las 17:00 horas. «Yo hablé con él, la sensación que tenía era como si tuviera un elefante sentado en el pecho».

Pero esto no es todo, ya que Sergio Rojas comentó que Luis Sandoval es muy sensible para estos temas y que le afectan mucho. «Para que ustedes sepan, no todas las personas que trabajan en la TV tienen la vida resuelta. Nosotros nos sacamos la cresta para tener lo que tenemos».

Luis Sandoval se despide de Me Late

Por su parte, el propio Luis Sandoval compartió en su cuenta de Instagram un mensaje con relación al fin de Me Late. «En shock! Dolido, triste e impactado. Pero así es la Televisión. ¡Gracias por estos años de compañía, de dejarnos alegrar sus tardes y noches!».

Siguiendo por esta línea, el comunicador quiso agradecer al público que los acompañó durante el tiempo que estuvieron al aire. «Lamentablemente, no nos dejaron despedirnos en pantalla, pero llevo en mi corazón el inmenso cariño recibido día a día por muchísimas personas».