«Devuélvete que te pasaste»: Thati Lira enamora con fotito en bikini

Hace un tiempo que Thati Lira está dedicada a su trabajo en ‘Date Me’, un emprendimiento en el que se dedica a hacer charlas motivacionales, las que van dirigidas especialmente a mujeres, para invitarlas a empoderarse, tanto en su vida laboral como personal.

Y la publicidad para este coaching lo hace a través de redes sociales, sobre todo por Instagram, donde tiene más de 293 mil seguidores, a los que encanta con publicaciones de su día a día y sus próximos proyectos. Aunque de vez en cuando, enamora con destapadas postales.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que Thati Lira dejara la grande con una sensual foto, en la que se luce posando con un pequeño bikini rojo, a un lado de la piscina. «Como no amar el sol ☀️? Life 🤍 Activando la melatonina, serotonina y color. Sensación de bien estar, alegria, de vida! ♥️ Gracias Dios» escribió junto al registro.

En cosa de minutos, la brasileña recibió cientos de me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que luce en el conjunto playero.

«Estupenda»; «Maravillosa»; «Sensacional»; «Wow gata»; «Bella!!! A disfrutar los días de sol»; «Como el vino»; «Diosa»; «Deslumbrante»; «Devuélvete que te pasaste»; «Cómo no amarte a ti»; «Pero más Bella ya no puedes ser» y «Me saliste bastante tímida» es parte de lo que le escribieron a Thati Lira.

Thati Lira y su situación amorosa

Hace unas semanas, la chiquilla estuvo invitada a ‘Más Vivi que Nunca’, donde habló de su emprendimiento ‘Date Me’, además de su vida amorosa, sorprendiendo con algunas revelaciones tras su quiebre con Mauricio Isla.

«Lo que más se habla es de relaciones de pareja principalmente, de cómo lidiar con separaciones, de cosas que están pasando en pareja. Yo al principio me reía porque decía yo me separé de mi primer marido como cuatro veces, pero lo intenté» comenzó señalando.

Tras esto, y al ser consultada sobre su estado amoroso, Thati Lira afirmó que «Hoy día no, no tengo pareja, pero aprendí muchas cosas de las relaciones que tuve durante la vida, fueron pocas, pero importantes. Y de eso me preguntan».