Ignacia Michelson revela que le volvieron a cerrar su cuenta de Instagram

Ya te hemos contado que Ignacia Michelson es de la chilenas más populares online, pues es un cuenta de Instagram, tenía más de dos millones de seguidores, a los que enamoraba con picaronas postales en las que dejaba nada a la imaginación, jugando con la censura.

Pero al parecer la chiquilla cruzó la línea de la red social de la camarita, ya que hace varias horas que su perfil no se encuentra disponible. Es más, la propia influencer compartió una historia en su cuenta de repuesto donde dio a conocer que la empresa lo había cerrado.

«Me cerraron la cuenta otra vez», escribió Ignacia Michelson para acompañar una postal en la que se le ve con cara de amurrada. Eso si, la ex chica reality no dio a conocer los motivos por los que nuevamente su cuenta terminó suspendida.

Pero la joven no se quedó quieta, pues a los pocos minutos comenzó a promocionar su nueva cuenta de Instagram, haciendo un llamado a sus fanáticos a seguir este nuevo perfil. «Todos siguiendo la cuenta de respaldo». Además de subir una picarona postal luciéndose con un bikini rojo.

Obviamente, que a los pocos minutos, Ignacia Michelson se llenó de piropos y halagos. «Linda mi guapa»; «Ricura»; «Soy tu fan número uno mi vida estáis bellísima»; «Porque le cierran la cta a la niña de los ojitos lindos»; «Me tienes loco» y «Que mala onda que le hayan jakeado» es parte de lo que le dejaron.

Ignacia Michelson y su quiebre con Marcianeke

Hace unos días y en medio de una serie de especulaciones, la ex conejita Playboy confirmó que terminó su relación con Marcianeke, luego de que un usuario le consultara en redes sociales por su estado sentimental.

Por otra parte, un seguidor le preguntó «¿Por qué nadie te toma en serio?», a lo que Ignacia Michelson señaló que «Primero es en serio, segundo todos me toman en serio, la que no soy yo. Soy muy loca, no me aguantan».