«Soy muy loca, no aguantan»: Ignacia Michelson confirma quiebre con Marcianeke

Hace un tiempo que comenzaron a circular fuertes rumores del quiebre entre Ignacia Michelson y Marcianeke, esto debido a que los chiquillos dejaron de compartir fotitos juntos, por lo que muchos creyeron que ya no iban más.

En ese momento, la chiquilla recurrió a Instagram para señalar que «Estuvimos distanciados, no peleados». Junto con agregar que «quedamos en que nos daremos este tiempo mientras yo esté en México y él allá (Chile), para ver qué va a pasar más adelante».

Siguiendo por esta línea, Ignacia Michelson mencionó que «Nos queremos mucho y nos gustamos mucho, pero ha sido difícil por temas de tiempo, han pasado cositas. Vamos a ver qué pasa cuando llegue».

«Quedó de que se la iba a jugar el hombre, tenemos una conexión, llego el 26 y ahí vamos a saber qué onda, estamos como partiendo de cero, ay no sé, es como raro ya, no me pregunten tanta cosa» cerró.

Pero al parecer la cosa no funcionó, ya que ahora Ignacia Michelson dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que murió la flor con Marcianeke definitivamente.

Ignacia Michelson confirma el quiebre con Marcianeke

Resulta que todo partió en una sesión de preguntas y respuestas, luego de que un usuario le consultara «¿Soltera?», a lo que la chiquilla respondió sin tapujos «Si, soltera». Mientras que otra persona le señaló si acaso seguía con el intérprete, a lo que ella lanzó «No».

Por otra parte, un seguidor le preguntó «¿Por qué nadie te toma en serio?», a lo que Ignacia Michelson señaló que «Primero es en serio, segundo todos me toman en serio, la que no soy yo. Soy muy loca, no me aguantan».

«¿Ya no estás con el marciano porque se fue con su ex?», es otra de las preguntas que llegó, a lo que la influencer afirmó que «No se fue con su ex, y es correcto. Ya no estamos juntos».