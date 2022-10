¡Es oficial! José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña llegan a TV+ con estelar

La mañana de este viernes y tras días de rumores, finalmente se confirmó que José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña son los nuevos rostros en llegar a TV+. Quienes se suman al canal para animar su propio espacio de conversación en horario prime.

‘Tal Cual’ es el nombre del programa que tendrán a cargo los comunicadores, quienes conversaron de forma exclusiva con Página 7. Para contar más detalles de lo que será su reunión en el canal privado.

Para comenzar, Raquel Argandoña señaló que «Es un espacio de conversación en el cual vamos a exponer distintos temas, y cada uno va a dar su punto de vista», además de asegurar que esperan que todos los días haya distintos invitados que entreguen sus puntos de vista sobre los temas a tocar.

Eso si, La Quintrala señaló al medio antes nombrado que el panel aún no está cerrado por completo. «Todavía estamos en la búsqueda del tercer integrante de Tal Cual, así que es un trabajo duro el que tenemos».

Por otro lado, Raquel Argandoña se refirió a su alegría de trabajar con José Miguel Viñuela. «Es un agrado, nos conocemos hace muchos años. Es un tipo muy ameno, muy divertido, te hace reír todo el rato, es como si hubiésemos trabajado siempre juntos».

José Miguel Viñuela y su encuentro con Raquel Argandoña

Mientras que en el caso del animador, afirmó que «Tenemos una súper buena dinámica. Ella es generosa en pantalla y hemos compartido en programas juntos, y en el mundo digital también. Sé que ella es una mujer con opinión y carácter, y en los tiempos de hoy eso es atractivo».

«Todo el mundo sabe quién es Raquel Argandoña, cómo se desenvuelve, cómo opina, y obviamente que ella dice las cosas pan pan, vino vino, y me gusta que sea así. Yo voy a aportar el humor y el punto de vista distinto, generando una dinámica de juego con ella y con los panelistas que vengan» continuó José Miguel Viñuela.

Al hablar de su nuevo programa, comentó que «se va a enfocar mucho en la conversación, y en que sea entretenido, que es la esencia de TV+, que está enfocado como un canal de entretención. En ese sentido, se ajusta a lo que tengo ganas de hacer en el futuro».

«Obviamente, lo más importante es no llegar a hacer algo que se pareciera o tuviera que ver con Me Late, porque nunca sentí que tuviera las condiciones para hacer un programa así. Ese programa tenía el sello de Daniel, y yo no quería entrar a eso» afirmó.