Desmienten a Cecilia Gutiérrez por despido de Cristián de la Fuente

Durante las últimas semanas, Cristián de la Fuente ha estado en el centro de la noticia, esto a partir de la filtración de un video en el que aparece besado bien coqueto a una desconocida al interior de un restaurante en México.

Tras conocerse el video, el actor señaló a la prensa que «Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más. Esa es la verdad».

Pese a esto, comenzaron a circular fuertes rumores sobre el futuro laboral de Cristián de la Fuente, con algunos medios asegurando que varias marcas habían decidido dejar de trabajar con él en nuestro país.

Es más, Cecilia Gutiérrez señaló que «hay una marca de ropa masculina donde Cristián de la Fuente era rostro. Si bien ya terminó la campaña, esta empresa decidió no seguir contando con sus servicios. Y en la página web ya no hay fotos de él».

Pero esto no es todo, ya que esta semana, la periodista volvió a la carga para revelar que el polémico comunicador «se reunió con ejecutivos de la radio y decidieron cancelar el programa de Cristián de la Fuente, no va a seguir trabajando en Agricultura TV».

Desmienten despido de Cristián de la Fuente

A partir de esta noticia que fue recogida por varios medios, desde la propia radio salieron a desmentir el despido de Cristián de la Fuente. «En atención a las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación… basadas en las opiniones de una periodista, Radio Agricultura desmiente dicha información».

«Tiene la mejor opinión profesional del señor de la Fuente, destacado comunicador que ha colaborado con este medio en distintas oportunidades, el término del programa a que se hace mención fue acordado por las partes a comienzos de septiembre, debido a la priorización de otros proyectos por parte del señor de la Fuente» continuaron.