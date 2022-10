Carla Ballero y «cancelación» a Kike Morandé: «Esta es una sociedad muy cínica»

La noche de este jueves, se emitió un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla, donde estuvieron invitadas Carla Ballero, Marlen Olivari y Francesca ‘Blanquita Nieves’ Cigna, quienes conversaron sobre su paso por ‘Morandé con Compañía’ y distintos aspectos de sus vidas.

En un momento, la conversación giró hacia la “cancelación” del animador y del tipo de humor que representaba su programa. “Para mí todo esto es un show armado”, señaló Marlen. “Siento que la sociedad es súper influenciable y que perjudicaron a muchas personas. Hay un grupo de la sociedad que algo tienen contra la gente que trabaja en televisión”, opinó.

Por su cuenta, Carla dijo: “Siento que esta es una sociedad muy cínica. Creo que nos falta ser honestos, y eso nos ha pasado la cuenta, porque el mundo ha cambiado y las cosas salen a flote. Lo que se le hizo al Kike es lo que le ha pasado a muchas personas”.

Francesca concordó con sus compañeras. “Creo que falta sororidad, la sociedad chilena es muy en base al miedo y a la obediencia, a no pensar por uno mismo”, dijo.

Para cerrar esta sección, el mismo Kike Morandé envió un saludo a las tres ex integrantes del programa desde su casa en el sur. “Tengo los mejores recuerdos de ustedes. Un saludo muy grande, las quiero mucho y las vamos a volver a juntar sin falta”, dijo el recordado animador, emocionando a las tres invitadas.

El comediante Ernesto Belloni también envió un saludo para las ex “chicas Morandé”, especialmente para Marlen. Juntos recordaron un incidente que le ocurrió en un show en el norte, cuando se le corrió el corte de su vestido blanco justo cuando andaba sin ropa interior. “No se podía usar ropa interior con esos vestidos”, explicó Marlen, agregando que “no fue ni la primera ni última vez. Me pasó mil veces”.

El posible regreso de Morandé con Compañía

A continuación, Marlen Olivari recreó el icónico show del baile con una serpiente que protagonizó en 2003, usando una boa de peluche. Francesca, en tanto, recreó su recordada coreografía de “Comadre Compadre”, que realizaba en aquellos años en “Morandé”, y contó de dónde nació. “Nosotras mismas hacíamos las coreografías. De hecho, el primer paso es de mi mamá. Ella estudiaba psicología y me decía que tenía que empezar abierta hacia la gente, para recibirlos, como los artistas que abren los brazos”, reveló Cigna.

Consultadas las invitadas acerca de si podría volver el espacio de humor de Mega a la TV actual, Marlen fue categórica. “‘Morandé con compañía’ es un juego de niños, y hoy no sería ningún problema hacerlo. Lo haría feliz todo. No me arrepiento de nada de lo que hice en Morandé, volvería a hacer exactamente lo mismo”, dijo.

“Blanquita Nieves”, en tanto, fue más cautelosa. “La esencia podría volver, pero con una actualización, porque igual la TV ha cambiado, el tipo de humor cambió”, señaló.