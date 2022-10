«Deliciosa»: Fran Undurraga enamora con coqueta foto en ropa interior

Sin duda que Fran Undurraga es una de las famosillas más populares en redes sociales, pues solo en Instagram, la chiquilla cuenta con más de 1.4 millones de seguidores, a los que encanta de vez en cuando con osadas postales, además de sus próximos proyectos en televisión.

Es en este contexto que la joven dejó la grande entre sus fanáticos, al compartir una destapada postal en la que se luce posando con un conjunto blanco de ropa interior, y unas zapatillas en tonos grises y rosados.

«Por dármelas de linda y andar haciendo fotos dp del sauna 🧖🏻‍♀️ me enfermé… de todas formas les dejo el L!nk por si quieren ver las fotos! Está en mi B!0″, escribió Fran Undurraga para acompañar el registro. Haciendo referencia a su perfil en la plataforma para adultos Unlok.

A los pocos minutos de subir la publicación, recibió más de 48 mil me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores, quienes no podían más con lo guapa que se veía, por lo que no dudaron en piropearla.

«El cuerpo de mis sueños»; «Pa que tan linda? Ya poh… nos casamos?»; «Te pasaste»; «Muchos besos Fran»; «Estupenda»; «cómo siempre hermoshaaa»; «Mas linda»; «Preciosa, sexy y hermosa»; «Estás mucho más linda»; «Hermosura de mujer»; «Diosa»; «Deliciosa!» y «Una hermosa ángel» es parte de lo que le escribieron a Fran Undurraga.

Fran Undurraga deslumbra con coquetas fotitos

Hay que mencionar que esta no es la única foto coqueta que se ha mandado Fran Undurraga por estos días, pues previo a su registro, la chiquilla encantó con un post en el que lucía su figura frente al mar.

Mientras que días atrás, sacó aplausos, luego de subir unos registros desde las Bahamas en los que se luce en bikini, acompañada de unos exóticos animales.

«Tour por las islitas de Bahamas, se los recomiendo a full. Es un tour que te lleva a conocer la isla de las iguanas, a nadar con tiburones (que no están en cautiverio) son súper mancitos y tiernos, Pig island 🐷, unas grutas maravillosas llenas de peces de colores y un banco de arena de aguas cristalinas» escribió junto a los registros.