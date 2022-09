Yamila Reyna recuerda la pérdida de su embarazo: «No la viví como muchas mujeres»

La noche de este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde estuvieron invitadas Pamela Díaz, Eva Gómez, Yamila Reyna y Carmen Gloria Bresky, quienes conversaron de todo e incluso revelaron desconocidos aspectos de su vida.

Así es el caso de la actriz argentina, quien sorprendió al resto de las comensales al confesar que hace unos años atrás vivió la pérdida de un embarazo. Es durante esta conversación que se refirió a cómo es que se enfrentó a esta lamentable situación.

«Yo toda mi vida soñé con tener un hijo. Yo decía ‘a los 28 voy a estar casada y con dos hijos’, pero nunca fue así» comenzó contando Yamila Reyna en el espacio de CHV sobre lo que eran sus primeros deseos relacionados con la maternidad.

Siguiendo por esta línea, la intérprete recordó la lamentable situación, afirmando que «planeé tener un hijo, la única vez en mi vida y quedé embarazada y lo perdí. Fue hace un par de años atrás, no fue tanto».

«La verdad es que la pérdida no la viví como muchas mujeres que quedan traumadas. Para mí fue una pérdida. Sí, hice un duelo un tiempo justo y necesario, y chao. Sabía que era el sueño de mis viejos, me entendés» continuó con su relato Yamila Reyna.

Posteriormente, la trasandina se confesó sobre sus verdaderos deseos sobre la maternidad, afirmando que en realidad no era algo que tuviera como prioridad. «De hecho, cuando mi papá falleció, me di cuenta de que yo toda la vida había querido tener hijos porque era el sueño de ellos, no el mío».

Yamila Reyna y su paso por la clínica

Hace un tiempo te contamos que Yamila Reyna no lo pasó muy bien, pues luego de estar de viaje en Argentina, terminó en la clínica por consumir un alimento que estaba en mal estado.

«Me compré este salame en Córdoba, es típico de donde yo soy y me lo traje sellado al vacío. Cuando llegué a Chile, el vacío se había soltado y decidí abrirlo igual y lo comí y me dio una reacción alérgica terrible, no tenía mal sabor ni mal color, como pueden ver, pero fue lo único que comí fuera de lugar» comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea, la actriz aseguró que «Tomé antialérgicos orales y no funcionan, el cuerpo está como quemado de sol y molesta mucho», junto con mostrar una serie de postales en las que se puede ver la reacción alérgica que le dio producto de comer el salame en mal estado.