«Un bombón»: Vanesa Borghi enciende las redes con fotito en bikini

Vanesa Borghi es más que activa en su cuenta de Instagram, pues con más de 1.1 millones de seguidores, siempre está compartiendo todo tipo de contenido sobre su día a día, sus proyectos personales y coquetas postales que sin duda la llenan de piropos.

Es por lo mismo que recientemente la modelo trasandina dejó la grande, luego de compartir una fotito en la que se luce posando con un bello bikini en tonos metálicos, que deja a la vista todas sus curvas.

Para acompañar el registro que rápidamente consiguió más de 10 mil me gusta y decenas de comentarios en los que no dudaron en alabarla por lo regia que luce, Vanesa Borghi solo agregó un emoji de fuego.

«Oye pero que linda»; «Muy linda Vane»; «Un bombón bello»; «Guapísima»; «diosa hermosa»; «Estupenda»; «Que maravilla»; «Que guapa Vane»; «Regia Vane»; «Simplemente tremenda Vane»; «Cosita más linda»; «Estupenda una Barbie»; «Que mujer más bella»; «Siempre tan regia»; «Guapísima mujer» y «eres la mujer más hermosa» es parte de lo que le escribieron.

Vanesa Borghi y su accidente

No hace mucho te contábamos como Vanesa Borghi reveló sus daños físicos que sufrió luego de participar en un karting; deporte que simula a la Formula 1 con autos mucho más pequeños que los profesionales como también la velocidad que pueden llegar.

Se debe mencionar que esta actividad no tiene mayor complejidad y la pueden realizar diferentes personas que no tengan experiencia, aunque esto no evita que la gente esté ajena a pasar por algunos accidentes.

Los moretones que sufrió la animadora del ex famoso programa de humor «Morandé con Compañía» fueron revelados por ella misma a través de sus historias de Instagram. «De verdad me duele todo el cuerpo, como si me hubiera atropellado un camión. Sí o sí llevar un almohadón», reveló en aquella ocasión.