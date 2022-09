A los 96 años muere la Reina Isabel II

Durante la mañana de este jueves 8 de septiembre, se acaba de anunciar la muerte de la Reina Isabel II, monarca de Inglaterra y el Reino Unido. Esto tras una intensa jornada en donde diferentes médicos anunciaron su malestar. Elizabeth Alexandra Mary, su nombre completo, falleció en Balmoral a los 96 años.

El secretario del gabinete de Inglaterra, Liz Truss, informó a través de la televisión oficial. «Estimados compañeros, es con tristeza que les escribo para informarles de la muerte de Su Majestad la Reina».

Según un comunicado entregado en la cuenta de Twitter de la familia real, indicaron que: «La Reina murió pacíficamente esta tarde en Balmoral. El Rey y la Reina consorte se quedarán en Balmoral esta jornada y volverán a Londres mañana (viernes)».

El Príncipe Carlos, el Príncipe William y los otros tres hijos de la Reina Isabel II estuvieron con ella al momento de su deceso. Es por lo mismo que ahora, comenzará un duro y largo proceso para Inglaterra, en una operación llamada London Bridge.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022