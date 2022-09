Stailok en vivo: Cuándo y dónde es su primer concierto solista

Stailok, fundador de Movimiento Original, anuncia su primer concierto solista el próximo 16 de diciembre en el Teatro Coliseo, desde las 19:00 horas. El artista mostrará en sociedad Recetas, su más reciente disco lanzado a través de todas las plataformas digitales en febrero de este año.

Según él, este trabajo está influenciado por «lo que imagino, en lo que me gustaría ver o ser, lo que me molesta también», mientras que sus letras están inspiradas “en realidades, en lo que he vivido, cosas que me imagino, también hay un poco de ficción. Se pueden inventar historias, todo fluye, pero siempre dejando algún mensaje para las nuevas generaciones”. Con todo esto en mente se mueve dentro de una interesante mezcla de reggae, hip hop y trap.

Este ambicioso trabajo cuenta con 16 canciones, las que cuentan con la participación de artistas como Aestame de Movimiento Original, Kódigo de Argentina, Seamoon, Cestar de Shamanes, Tiano Bless, Khali Polo, el galardonado trompetista Mauricio Castillo y varios más.

El espectáculo también contará con la presentación de Chystemc y Bubaseta, dos importantes nombres dentro de la escena de la música urbana de nuestro país. El primero es rapero, MC y productor, actualmente reconocido a nivel internacional por su música llena de sencillez y humildad.

Por su parte, Bubaseta es un MC nacido en Suiza que llegó muy joven a Chile, donde se encontró con el hip hop y otros géneros que lo llevaron a desarrollar su propio estilo frente al micrófono.

¿Cuánto cuestan las entradas para el show de Stailok?

Las entradas para este show, abierto para todas las edades, ya se encuentran disponibles a través de PuntoTicket con los siguientes valores:

Cancha (Preventa 1) – $10.000

Cancha (Preventa 2) – $15.000

Cancha (General) – $20.000

Platea baja (Preventa 1) – $15.000

Platea baja (General) – $20.000

Es importante mencionar que a partir de los 5 años los asistentes deben pagar entradas, mientras que los valores de las entradas son sin cargo por servicio.