Antonella Ríos saca suspiros con coqueta postal en lencería

En varias oportunidades te hemos contado que con más de 1.2 millones de seguidores solo en Instagram, Antonella Ríos es una de las famosas más populares en Instagram, por lo mismo que siempre está compartiendo picarones registros.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que dejara la grande al publicar una destapada postal en la que aparece luciendo un conjunto de lencería negro, compuesto de un sostén que deja casi nada a la imaginación, además de un hot pant en tono negro.

«Está loca pero es mágica. No hay mentira en su fuego» es la frase de Charles Bukowski que eligió Antonella Ríos para acompañar el picarón registro que en cosa de minutos consiguió más de 19 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en piropearla.

Algunos de los mensajes que le llegaron a la chiquilla decían lo siguiente. «Bella hermosa»; «Totalmente bellísima»; «Estupenda siempre»; «Belleza de mujer»; «Muy lindas todas tus fotos»; «Te pasaste»; «Guapura»; «yo estaba enamorado de ti cuando chico…. a quien engaño cuando grande tambien» y «Hermosura de mujer» es parte de lo que le escribieron.

Antonella Ríos más que molesta

Solo unos días atrás, te contamos que Antonella Ríos terminó indignada luego de que una cuenta de TikTok ocupara un video suyo en el que se da entender que va por la opción Apruebo de cara al plebiscito. Registro que se tomó sin su autorización y que en realidad tienen relación con el estallido social de 2019.

«No haré campaña política. No me interesa. Me mandan esta foto de un video del 2019 en el que yo no autoricé (ni me preguntaron) mi participación. Llevo meses repitiéndolo, el voto es secreto y básicamente me mantengo al margen» partió su desahogo.

Además, Antonella Ríos señaló que «Video hecho durante el estallido y en ese contexto fui convocada. De ninguna manera me sumo a la campaña ni de un lado, ni del otro».