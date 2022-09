«No me dio para ponerme la polera»: Kel Calderón deslumbra con fotitos

Por estos días, Kel Calderón anda de paseo por Nueva York, luego de que la reconocida marca Tommy Hilfiger la invitara a participar de la reconocida Semana de la Moda de la ciudad. Desde ahí, la chiquilla se ha dedicado a compartir todo tipo de registros sobre lo que ha sido su travesía.

Es en este contexto que la chiquilla dejó la grande entre sus más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, luego de que compartiera unas bellas postales en las que aparece luciendo una destapada tenida para pasear por las calles de gringolandia.

Para acompañar las fotitos, Kel Calderón, simplemente escribió: «Con 35 grados en NYC no me dio para ponerme la polera», consiguiendo miles de me gusta, además de cientos de mensajes por parte de su público, quienes no dudaron en piropearlo.

«Icónica»; «Te amo»; «Que encanto de mujer»; «Te ves Muy Lindaaaaa»; «Me declaro enamorado»; «En llamas guapa»; «Bellisima y Divina como siempre»; «Guauu tan linda»; «Demasiado bella»; «Guapa»; «que linda guapa hermosa corazón»; «Mujer más hermosa que tu no hay» y «Divasa» es parte de lo que le escribieron.

Raquel Argandoña sobre Kel Calderón

En una reciente entrevista para ‘Podemos Hablar’, Raquel Argandoña se refirió sin filtro a la polémica protagonizada por su hijo Nano Calderón y su padre; la que terminó en el distanciamiento total con Kel Calderón.

«Llega un minuto en que dices basta, la persona sabe donde yo vivo, sabe que si algo le pasa siempre voy a estar ahí, pero yo no puedo seguir mendigando amor» señaló la Quintrala.

Junto con afirmar que «Si a mí me dijeran ‘¿sabes qué? Tienes cáncer. Te quedan dos meses’, lo que más pediría yo es que mis dos hijos volviera a ser hermanos. Lo demás me da exactamente lo mismo».