Socios de la Parrilla: Arturo Longton y Pamela Leiva hablarán de todo

Esta noche en un capítulo estreno de “Socios de la parrilla”, los anfitriones del quincho más famoso de la televisión: Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibirán a una de las parejas más conocidas de los reality shows, Pamela Leiva y Arturo Longton.

Siempre en el estilo que caracteriza al espacio que transmite Canal 13, será una noche entretenida, con mucha risa y humor. Y a la vez, los invitados mantendrán una conversación profunda con los “socios”, donde revelarán tristes episodios familiares.

En relación a esto, el ex chico reality desclasificará el profundo dolor que tuvo que superar después de la muerte de su padre. Revelará que no tuvieron una buena relación, pues luego de la separación con su madre, no lo pudo perdonar, por lo que estaban muy distanciados.

Arturo Longton contará que cuando su progenitor falleció fue su hermano Andrés quien se lo contó. “Llegamos al departamento… esto nunca lo he contado… mi viejo en la pieza y lo veo acostado en la cama. Es lo más fuerte que he vivido en mi vida, me tire encima de él llorando, le dije que lo quería, que lo amaba… nunca viví algo así, nunca había visto a una persona muerta y menos ver a tu papá así”.

Asimismo, Pamela Leiva mencionará la difícil relación que mantiene con su padre. Además, contará por qué no quiere tener hijos y la importancia de Pedro Ruminot en su carrera de comediante.

Jorge Zabaleta sobre Socios de la Parrilla

Frente a la nueva temporada de Socios de la Parrilla, Jorge Zabaleta confesó que «siento que hemos madurado en relación a la temporada anterior y estamos muy contentos de poder estrenar y estar listos para salir al aire».

Siguiendo por esta línea, el locutor de Radio Concierto indicó: «Tenemos buenos invitados y creo que no hemos perdido el sello del programa, que es pasarlo bien, reírse y comer rico», agregando que «tenemos todo lo que se necesita para tener una gran segunda temporada».