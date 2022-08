¡Te pasaste! Betsy Camino impacta con fotito a todo cachete

Como te hemos contado en varias ocasiones, Betsy Camino no duda en compartir osados registros en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 275 mil seguidores, los que siempre la llenan de piropos y halagos por lo regia que luce.

Tal es como te lo mostramos recientemente, luego de que la cubana compartiera un picarón video en el que se luce bailando en ropa interior ‘Despechá’ de Rosalía, mientras da la espalda a la cámara, dejando a la vista su trabajada retaguardia.

Pero la cosa no solo se quedó ahí, ya que con el fin de promocionar su perfil en una plataforma para adultos, Betsy Camino dejó la grande al compartir una osada postal en la que muestra sin ningún tipo de censura su parte trasera, como un adelanto de lo que se puede ver en el portal.

«Tengo to’ lo que tiene delito… que me pongan en el sol que me derrito. Subí nuevas fotos a #unlok … ingresa en el link de mi biografía para ver el contenido exclusivo» escribió la chiquilla, quien al poco tiempo recibió más de 14 mil me gusta y decenas de mensajes.

Algunos de los comentarios que le dejaron a Betsy Camino dicen: «tu cómo siempre alegrando el día»; «espectacular»; «Bichota Hermosa»; «Esta negrita bella quiere matarme de un Infarto»; «Ay mami pero que tono»; «Que cuerpazo de esta hermosa mujer» y «Preciosa mi amor» es parte de lo que le escribieron.

Betsy Camino y su vida amorosa

Pero esto no es todo, ya que tiempo atrás, Betsy Camino quedó chata de todos los pelambres sobre su vida sentimental, y recurrió a sus redes sociales para aclarar en qué está actualmente.

«No me pregunten más en fiestas ni por aquí si estoy soltera», comenzó escribiendo, junto con agregar una osada postal, luciéndose en ropa interior.

Es más, la cubana aseguró que no está ni ahí con tener una relación amorosa en el corto tiempo. «Siiii lo estoy y siiiii lo estaré por mil tiempos más… Nadie me llama la atención y menos la energía que deseo».

Para dar por cerrado el tema, Betsy Camino señaló que «gracias Dios, mis santos y libros por enseñarme a más… a cambiar de NIVEL».