Tonka Tomicic sorprende con coqueto baile: «Es un desafío»

Desde el fin de Bienvenidos que Tonka Tomicic ha estado alejada de la televisión, solo con participaciones esporádicas, como su rol de jurado en Starstruck. Todo en medio de rumores que no tendría nuevos proyectos preparados con ella como animadora.

A pesar de esto, la comunicadora suele mantenerse en contacto con sus más de 1.3 millones de seguidores en Instagram, compartiendo registros de su día a día, además de algunos relajados registros.

Es en este contexto que recientemente Tonka Tomicic sacó suspiros entre sus fanáticos, al publicar un coqueto video en el que se luce bailando una coreografía al ritmo de una canción del artista canadiense The Weeknd.

«Es un desafío bailar! Y un regalo para el alma» escribió para acompañar la publicación que al poco tiempo consiguió más de siete mil me gusta y decenas de comentarios llenándola de piropos y aplausos.

Algunos de los mensajes que recibió Tonka Tomicic leían: «Divina»; «Capaa»; «Me encanta»; «Secaaaaaa»; «Vaya señorita»; «Me encanta»; «bravo tu puedes»; Que diosa!!! Felicitaciones»; «con todoooo» y «Genial tu puedes».

Tonka Tomicic y las redes sociales

Hay que recordar que recientemente la animadora conversó con AR13, donde se refirió a diferentes temas, siendo uno de estos su relación con las redes sociales y cómo ha ido trabajando para mejorar cada vez más.

«Me cuesta mucho compartir en las redes sociales. Me demoro como dos semanas en pensar que voy a subir, aunque a veces, me embalo y digo esto sí, hagámoslo. Cuando estoy trabajando es más fácil porque siento que hay un contexto (…) cuando se trata 100% de la vida privada, siempre me lo cuestiono. Me cuestiono demasiado eso, a lo mejor debería ser más relajada, no lo soy en ese aspecto, y me cuesta mucho compartir ángulos más íntimos» señaló.

Pero esto no es todo, ya que Tonka Tomicic además confesó que se encuentra trabajando en un proyecto exclusivo para YouTube. «Estoy preparando un proyecto en YouTube que me tiene entretenida y ocupada».