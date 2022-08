Lisandra Silva confiesa si volvería a entrar a un reality show

Fue en el 2017 que Lisandra Silva se hizo conocida en nuestro país, gracias a su participación en el reality show Doble Tentación, el que la lanzó al estrellato que hasta el día de hoy ha logrado mantener con gran éxito, lanzando incluso su propio perfume.

Durante este paso, consiguió hacerse notar, especialmente por las peleas que tenía con Aylén Millan, novia en ese entonces de Marco Ferri, expareja de la modelo cubana. Sumado a las peleas con Oriana Marzoli o la intensa relación que tuvo con Ignacio Lastra.

Tras su participación, Lisandra Silva siguió activa en el mundo de la farándula, incluso postulándose a reina del Festival de Viña, donde consiguió el segundo lugar. Finalmente, la cubana decidió enfocarse en redes sociales, convirtiéndose en una de las influencers más populares de Chilito.

¿Volvería a un reality Lisandra Silva?

Es en este contexto que la también empresaria hizo una sesión de preguntas y respuestas con sus más de dos millones de seguidores, donde surgió la duda por parte de una usuaria si acaso estaría interesada en volver a participar en un reality show del mismo formato que la lanzó a la fama.

Frente a esto, Lisandra Silva no dudó en señalar que «no creo, sobre todo por mis hijos. No resistiría no verlos. Me encantaría participar en alguno de baile o de cocina».

Aunque igualmente, confesó que en Doble Tentación tuvo una buena experiencia y que fue un buen reality. Además contó un detalle que no todos supieron. En la prueba final del programa, la modelo cubana contó que se desmayó en el túnel final, y que si bien pensó que la competencia se había acabado cuando salió de él, terminó ganando.

Para cerrar, algunos de sus seguidores le consultaron a Lisandra Silva si sigue en contacto con algunos de sus compañeros de reality, asegurando que de vez en cuando conversa con Melina y Julia por medio de Instagram.

Mientras que en el caso de Dominique, perdió la comunicación hace un par de años. «El reality nos unió y la vida nos separó. Espero que le esté yendo fenomenal. Le deseo la mejor de las suertes».