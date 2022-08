Angie Alvarado se refiere al estado de salud de su mamá: «Encontraron todo mal»

Durante el fin de semana, Angie Alvarado dejó más que preocupados a sus seguidores, luego de compartir una historia en su cuenta de Instagram, en la que pedía dadores de sangre para su mamá, quien se encuentra internada en la Clínica Vespucio por un complicado estado de salud.

«Se necesitan dadores de sangre, de cualquier tipo. 4to piso Torre A Clínica Vespucio, a nombre de Anita Alvarado. Por favor» señaló la hija mayor de la familia, además de pedir a su público si podían compartir la publicación para llegar a más personas.

En ese momento, Angie Alvarado no dio más detalles de lo que ocurrió con la conocida Geisha chilena, por lo que sus seguidores se quedaron con aún más preguntas sobre su salud. Posteriormente, señaló que «la tienen que operar el martes, porque está con una anemia severa, le encontraron úlceras y tiene medio litro de sangre en su cuerpo que está perdido, que no lo ha expulsado».

¿Qué pasó con Anita Alvarado?

Es en este contexto que ahora la ex chica reality conversó con Las Últimas Noticias sobre la salud de Anita Alvarado, quien terminó internada tras acudir al médico por sentir fuertes dolores de estómago.

«Era raro porque el umbral del dolor de mi mamá es muy alto. Le dijeron que había una fuga de sangre, que aún no resuelven. Después de una endoscopia y colonoscopia que encontraron todo mal» comenzó señalando Angie Alvarado.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Tiene unos quistes y debe sacarse el útero y los ovarios el martes. Que le llegue la menstruación a mi mamá es de mucha gravedad por su anemia. También le harán una biopsia porque le pillaron unas cositas en el estómago y en el intestino, además de úlcera».

«Fue una mezcla de emociones. Me vine y no le avisé a nadie. Me bajé del avión y fui a la clínica a ver a mi mamá» afirmó.

Para cerrar, Angie Alvarado reveló que «Ella no lo podía creer cuando me vio, me confundió con una enfermera. No podía quedarme allá sabiendo que no estaba bien y que mis hermanos necesitaban una figura materna estos días».