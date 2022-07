Tonka Tomicic se confiesa sobre su alejamiento de la TV: «Es primera vez que me pasa»

En noviembre del 2021 se puso punto final a Bienvenidos; y desde ese momento que Tonka Tomicic se ha encontrado alejada de la televisión y sin un proyecto fijo que la vea nuevamente como el rostro que ha sido durante los últimos años.

Hay que mencionar que recientemente participó del programa de talentos ‘Starstruck’, pero no como animadora, sino que en el rol de jurado.

A raíz de esta situación, Tonka Tomicic conversó con AR13, donde habló sobre su carrera que ya se acerca a los décadas. Además de señalar que lo que está pasando actualmente no es algo que la tenga sumamente preocupada.

«Obviamente he aprendido, he crecido, me he formado y siento que me falta mucho más por crecer, por formarme, por aprender. Me siento muy agradecida. Ha sido un privilegio poder trabajar en este medio. No era el sentido que tenía mi vida, no era mi rumbo, no era mi fin, sino que para mí de verdad fue una sorpresa que me ocurriera» comenzó señalando.

Junto con esto, Tonka Tomicic agradeció el cariño que recibe de la gente. «Cuando salgo o tengo contacto me siento dichosa porque recibo siempre buenas palabras, las personas son cariñosas (…) Cuando se da eso es mágico. Y se da poco, pero cuando se da, uno sabe que la está viviendo y es maravilloso».

«Me cuesta mucho compartir en las redes sociales. Me demoro como dos semanas en pensar que voy a subir, aunque a veces, me embalo y digo esto sí, hagámoslo. Cuando estoy trabajando es más fácil porque siento que hay un contexto (…) cuando se trata 100% de la vida privada, siempre me lo cuestiono. Me cuestiono demasiado eso, a lo mejor debería ser más relajada, no lo soy en ese aspecto, y me cuesta mucho compartir ángulos más íntimos» agregó.

Tonka Tomicic y su futuro en TV

Por otro lado, la animadora habló de su futuro en televisión, considerando que aún no tiene un proyecto claro. «No me preocupa. Es primera vez que me pasa, pero siento que por algo me está pasando y tengo la oportunidad de estudiar, de hacer este otro proyecto, de enfocarme en otras cosas, de estar en otra… de ver las comunicaciones desde otro punto, desde otra mirada».

«Ojalá que en la tele vengan cosas, pero también el canal tiene su tiempo y su momento entonces uno tiene que saber esperar esos tiempos (…) Siento que eso me va a nutrir, para cuando vuelva y espero volver, tener entonces un aporte distinto a lo que yo ya venía haciendo» continuó Tonka Tomicic.

Para cerrar, el rostro confirmó que actualmente está trabajando en algunos proyectos paralelos. «Estoy preparando un proyecto en YouTube que me tiene entretenida y ocupada» además de confesar que se prepara con un diplomado.