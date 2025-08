Hombre graba infidelidad de su esposa y se vuelve viral en redes la peculiar respuesta: «Te vas de la casa y de la…»

En las últimas horas, se ha viralizado un video donde un hombre encara a su esposa, esto luego de pillarla chanchito saliendo del hotel con otro sujeto.

En el registro se puede apreciar como el hombre se acerca a un estacionamiento, en las afueras del hotel, y con celular en mano comienza a grabar.

Rápidamente, pide explicaciones. Sin embargo, «el patas negras» solo agacha la cabeza y no reclama nada.

El incómodo diálogo de pareja tras descubrir infidelidad

“Aquí vamos, mira, la señora se quedó en un hotel con un caballero. Casada”, partió la discusión.

Ella, en variadas ocasiones, solo repetía: «¿Por qué me sigues?».

En ese instante, el amante fue encarado por el hombre. «Es casada, señor, ¿tú sabes que es casada? Se quedó contigo anoche. ¿Dónde está tu respeto? ¿Tú sabías que era casada?», le insistió.

«¿Por qué me engañaste con él?», le preguntaba, notoriamente molesto.

«Porque tú me has hecho la vida imposible. Déjame en paz», respondió la mujer.

Siguiendo por esa línea, el afectado tomó una decisión: «Me engañaste con él, cometiste un grave error. Tus maletas van a estar afuera de la casa, tenlo claro»

«No, tu no vas a sacarme de mi casa», seguía la mujer.

«Te acabo de pillar, estás saliendo del hotel con el compadre. Engañándome. Te vas de la empresa y de la casa», cerró el hombre acusando la infidelidad.

Sin embargo, el registro no terminó sin antes una revelación de la mujer: «tú me has engañado durante siete años».

