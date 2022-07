Raquel Argandoña y la situación de Tonka Tomicic: «La está desaprovechando»

Como ya te contamos, en noviembre pasado se emitió el último capítulo de Bienvenidos, lo que dejó a Tonka Tomicic sin proyectos en televisión. Lo que se vio en medio de la polémica por el llamado Caso Relojes VIP protagonizado por su marido Parived.

Desde ese momento que la animadora no ha estado al mando de ningún programa, y solo regresó temporalmente como jurado a Starstruck, espacio de talentos al que no le fue muy bien en rating.

Es en este contexto que, el miércoles pasado, dio una entrevista a AR13, donde se refirió a su situación actual. «No me preocupa. Es primera vez que me pasa, pero siento que por algo me está pasando y tengo la oportunidad de estudiar, de hacer este otro proyecto, de enfocarme en otras cosas, de estar en otra… de ver las comunicaciones desde otro punto, desde otra mirada».

Raquel Argandoña habla de Tonka Tomicic

Sin duda que este tema se tocó en Zona de Estrellas, donde Raquel Argandoña, una de las figura de la TV más cercana a Tonka Tomicic, dio su opinión sobre lo que está ocurriendo.

Para comenzar, la Quintrala se mostró más que molesta por el hecho de que la animadora aún no tenga ningún proyecto fijo en Canal 13 y se lanzó con todo en contra de los altos mandos de la estación por no darle una oportunidad.

«Yo no he hablado con Tonka hoy ni ayer… Personalmente, creo que Tonka nunca había estado en esta situación. Ella tiene contrato hasta fines de 2024, pero creo que Canal 13 la está desaprovechando. La pusieron de jurado y al programa no le fue bien» comenzó señalando con relación a Starstruck.

Para cerrar, Raquel Argandoña afirmó que Tonka Tomicic sería una mucha mejor opción para animar Tu Día. «Cambiaría a las animadoras y pondría a Tonka, en el caso de no llevar a Priscilla Vargas».