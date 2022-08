Steffi Méndez por la ex pareja de su papá: «Esa mujer no me agrada»

Hace unos años que DJ Méndez terminó su larga relación con Marcela Duque y ahora se encuentra más que feliz con un nuevo amorcito. Pese a esto, Steffi Méndez, retoña del artista chileno, sigue recibiendo preguntas con relación a la mujer.

Así es como ocurrió durante una reciente transmisión en vivo por Instagram, donde en un principio la chiquilla no quiso contestar, pero al final terminó dedicándole un duro mensaje, luego de que le respondiera a una usuaria que la trató de hipócrita.

Steffi Méndez sobre la ex de su papá

«En nuestra vida, pasaron muchas cosas que tú no tienes ni idea, entonces estamos lejos de que yo o alguien de mi familia hayamos sido hipócritas. El problema es que como la gente no sabe las realidades y se cree todo lo que ve, eso está mal, porque siempre hay una realidad, una verdad que se esconde atrás de eso» comenzó señalando Steffi Méndez de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Siguiendo por esta línea, agregó que «El problema es que yo no les debo una explicación de por qué a mí esa mujer no me agrada. Me dicen todo el rato ‘¿Ya no hablas con la Marcela?’ Es como si ella hubiera hecho una secta de gente que pregunte por ella y durante años».

De todas formar, Steffi Méndez intentó no hablar en detalle de los desencuentros con Duque. «Son cosas privadas, yo no me voy a sentar aquí en el live a contarles el daño que ella provocó como persona, yo no soy así. A mí, esa mujer no me agrada, pero no me sentaría ahora a decir todo, sorry, no me agrada ella y punto final».

Pero antes de cerrar el tema, la influencer recordó la primera vez que se la presentaron. «Imagínate, 15 años y que te digan ‘esta es tu madrastra, ella fue la que interrumpió tu familia, gracias a ella tu mamá y tu papá ya no están juntos’. Imagínate cómo una pendeja de 15 años recibe esta información, creo que estoy lejos de ser hipócrita».