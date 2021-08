Steffi Méndez saca aplausos con destapadas fotitos en bikini Por medio de sus redes sociales, Steffi Méndez sorprendió a sus seguidores al compartir unas osadas postales luciéndose en bikini.

Hace un largo tiempo que Steffi Méndez está fuera de nuestro país, pero de todas formas la chiquilla sigue más que activa que nunca en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde comparte con sus más de 1.2 millones de seguidores registros de todo tipo sobre su vida personal y laboral.

Es en este contexto que la retoña de DJ Méndez impactó a sus seguidores al compartir unas destapadas postales en las que se luce con un ajustado bikini en tono rosa coral mientras disfruta de unas vacaciones en España.

Y dentro de los registros que compartió Steffi se puede ver un tierno video en el que aparece dándole un beso a Dante Lindhe, su pololo sueco, a quien presentó hace un tiempo en sus redes sociales.

Obviamente que al poco tiempo de compartir los registros, la chiquilla recibió más de 68 mil me gusta y cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en piropearla y señalar que se ve cada día más regia.

«Bellaaa diosa»; «Preciosaa»; «hermosa»; «Que linda ps jsjsjsjs🙌 alto flow»; «Eres tan linda Steffi «; «Magnifica»; «Bellaaaa»; «Estupenda siempre»; «Bellaaaaa»; «Hermosa te pasaste»; «Que guapa mujer»; «Guapísima» y «Eres todo lo que está bien en este mundo» le escribieron.

El osado hermano de Steffi

Steffi Méndez no es la única de la familia del músico nacional que impacta a las redes sociales con sus destapados registros, sino que su hermano Leo Jr va aún más allá, ya que el chiquillo incluso tiene una cuenta en la plataforma Only Fans donde acalorado contenido.

Es más recientemente Botota Fox filtró parte de un video que tiene el chiquillo en su cuenta y donde aparece manteniendo relaciones sexuales con otro hombre. Pero el cabro no se molestó es más le agradeció: «No me ofendo. Más publicación igual más dinero. Te amo por eso» No me ofendo. Más publicación igual más dinero. Te amo por eso» señaló.