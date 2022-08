¡Se pasó! Antonella Ríos deslumbra con destapada postal

Antonella Ríos ya tiene acostumbrados a sus más de 1.2 millones de seguidores con picaronas fotitos en las que deja nada a la imaginación y que de inmediato la llenan de piropos por lo regia que se ve a sus 48 añitos recién cumplidos.

Tal es como ocurrió recientemente, luego de que la actriz nacional dejara la grande al compartir una postal en la que se luce posando en ropa interior y con una polera mojada que marca todas sus curvas y deja casi nada a la imaginación.

«Renaciendo» es el simple mensaje con el que Antonella Ríos acompañó el registro que se encuentra en tonos sepia y que en cosa de horas acumuló más de 14 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de su público, que no dudó en llenarla de piropos por lo guapa que luce.

Algunos de los comentarios que le dejaron dicen: «Gracias por existir»; «hermosa me encantas»; «te ves preciosa»; «Súper guapísima»; «Renazca x la eternidad»; «Eres mas linda que un lunes feriado»; «Usted renace y florece, como la primavera»; «Simplemente maravillosa»; «Regia mi bella» y «la más guapísima» le escribieron.

Antonella Ríos indignada por el uso de su imagen

Hace poquito, te contamos que Antonella Ríos terminó indignada luego de que una cuenta de TikTok ocupara un video suyo en el que se da entender que va por la opción Apruebo de cara al plebiscito. Registro que se tomó sin su autorización y que en realidad tienen relación con el estallido social de 2019.

«No haré campaña política. No me interesa. Me mandan esta foto de un video del 2019 en el que yo no autoricé (ni me preguntaron) mi participación. Llevo meses repitiéndolo, el voto es secreto y básicamente me mantengo al margen» comenzó señalando la ex panelista de Me Late.

Junto con esto, Antonella Ríos agregó que «Video hecho durante el estallido y en ese contexto fui convocada. De ninguna manera me sumo a la campaña ni de un lado, ni del otro».