Raquel Argandoña y su parada de carros a Adriana Barrientos: «¿Qué te creí vo’?»

Hace un tiempo que Adriana Barrientos se unió al panel de Zona de Estrellas, donde ha dejado la grande gracias a sus comentarios deslenguados y cahuines sobre otros famosillos que la llevan al centro de la noticia en varias ocasiones.

Es de esta forma que la chiquilla tampoco ha tenido problemas en enfrentarse con Raquel Argandoña, su compañera en el programa, con quien en varias ocasiones se ha visto en desacuerdo con sus opiniones sobre variados temas.

Tal es como ocurrió durante la jornada de este martes, luego de que Adriana Barrientos derramara un poco de té en la mesa, el que cayó en unos caros lentes de la marca Gucci. Por lo mismo que la Quintrala no dudó en ayudarla a secar, pero la Leona se mandó un comentario que molestó a su compañera.

«Raquel Argandoña me va a limpiar los anteojos. Espérame, espérame… ¿Creen que la Raquel ha hecho aseo alguna vez?», bromeó la también influencer. Pero al parecer la talla no le cayó muy bien a su compañera, quien no dudó en responder sin filtro.

«Oye, ¿qué te creí vo’? Soy dueña de casa. Te voy a invitar a mi casa un día y te vas a sorprender. ¿Por qué crees que dejo a los hombres locos? Mira, se impresionan» le respondió Argandoña.

Pero Adriana Barrientos ni se inmutó por la respuesta de Raquel y continuó molestándola. «La Raquel me hizo aseo. Ojo los diarios, ojo. La Raquel me hizo aseo» aseguró, antes de dar paso al resto de la pauta del programa.

Raquel Argandoña y Cecilia Gutiérrez

Hay que mencionar que recientemente Raquel Argandoña también tuvo un encontrón con su compañera de panel Cecilia Gutiérrez. Esto debido a que la periodista contó en su programa online que había terminado su relación con Félix Ureta.

Todo ocurrió cuando la periodista se estaba refiriendo a la polémica con el ex Mekano Juan Pedro Verdier, quien, según reportó Página 7, criticó a la farándula por hablar de la vida privada de los famosos.

«Yo voy a hablar contigo porque tengo algo pendiente… después te voy a llamar», le dijo Raquel Argandoña en tono de amenaza en medio del programa. «Me va a escribir una historia la Raquel. Se va a sumar a Juan Pedro», bromeó Cecilia. «No te voy a demandar, pero tenemos un tema pendiente», cerró la animadora.