Daniel Fuenzalida por su apoyo a Kathy Orellana: «Tiene un tremendo potencial»

El último tiempo sin duda que ha sido más que complicado para Kathy Orellana, pues la cantante tiene bastante preocupados a sus seguidores debido al errático comportamiento que ha mostrado en redes sociales, con muchos temiendo por su bien.

Resulta que ha compartido una serie de videos en los que ataca a su familia por supuestos comportamientos en su contra. Es más, hace unos días subió un registro al borde de las lágrimas, señalando que «Estoy hecha mierda … No importa, pero ya me paro. Esa es la hueá, que quería explicarles, me paro».

Aunque una de las últimas publicaciones de Kathy Orellana fue la que más llamó la atención, pues luego de una particular defensa a Camila Recabarren, terminó pidiendo disculpas a sus papás y a sus seguidores por su comportamiento, afirmando que «estoy ofuscada, llena de rabia».

Pero al parecer, todo comienza a mejorar en la vida de la Morenaza de Rancagua. Esto debido a que recientemente compartió una publicación en la que da a entender que decidió darle un cambio a las cosas.

El cambio de Kathy Orellana

A través de sus historias, Kathy Orellana dio a conocer que tomó la importante decisión de «arreglar su vida», recibiendo ayuda del centro de rehabilitación Contradicción, y agradeciendo a la especial persona que tuvo relación con este caso.

«Buenos días, bellezas, viajando a mis terapias a Santiago y trabajando. Gracias a todos por las buenas vibras. Lo que no me mata me hace más fuerte. Gracias a un grande por tremenda gestión, Daniel Fuenzalida», es parte de lo que escribió.

Frente a esta situación, nuestros amigos de Radio Activa, conversaron con el locutor, quien se refirió a la ayuda que le prestó a la ex chica Rojo.

«Mi consejo para Kathy fue que esto es una enfermedad, y que uno no tiene que tener miedo de pedir ayuda. Le dije que tiene un tremendo potencial como artista, como mujer y como emprendedora, por lo que no puede tirar todo por la borda por esta condición. Tiene que creer en ella» señaló.

Siguiendo por esta línea agregó que «Yo creo que le irá bien. Tiene la capacidad de jugársela por un tratamiento. Nosotros tenemos toda la red de apoyo para ayudarla».