Gala Caldirola y la historia de su amistad con Rocío Marengo

Unos días atrás, desde CHV se confirmaron a los 24 participantes que forman parte de la cuarta temporada de El Discípulo del Chef, donde se enfrentarán los mejores de los programas de cocina chilenos. Y entre estos se encuentran Gala Caldirola y Rocío Marengo.

Mientras que la española ya participó en una temporada anterior del espacio, la modelo llegó a la final de MasterChef Celebrity Chile, para luego probar su suerte en la versión trasandina del la competencia.

Pero ahora, Gala Caldirola y Rocío Marengo se encontrarán para intentar ganar el gran premio de El Discípulo del Chef. Junto con esto, en el corto tiempo las chiquillas lograron crear una amistad fuera de pantalla y la influencer dio a conocer cómo es que nació este vínculo.

En conversación con Página 7, la ex de Mauricio Isla confesó que «La verdad es que me ha encantado conocerla un poquito más, porque solo la hice superficialmente, pero acá la pude conocer más como persona y me encanta, la adoro, me llevo una amiga en este programa».

Siguiendo por esta línea, Gala Caldirola agregó: «Somos muy parecidas, somos dos mujeres independientes, alegres, libres, tenemos muchas cosas en común».

Por otro lado, la ex influencer habló de cómo ha sentido la competencia actual. «Esta temporada es mucho más compleja, porque hay otro nivel de cocina, hay demasiada presión», expresó al citado medio.

Cerrando el tema, Gala Caldirola contó: «Me gustan los retos y los desafíos, así que aquí estoy otra vez».

¿Cuándo parte El Discípulo del Chef?

Hay que mencionar que a los pocos días del anuncio del nuevo ciclo de El Discípulo del Chef, se confirmó la fecha de estreno del programa, que tiene a muchos expectantes por su llegada.

Lo mejor de todo es que falta poquito. Pues definió que su debut será ni más ni menos que el domingo 7 de agosto a las 22:30 horas.