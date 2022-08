¡Ándate cabrito! Sabrina Sosa impacta con fotitos en bikini

Más de 700 mil seguidores tiene Sabrina Sosa en su cuenta de Instagram, por lo mismo que la chiquilla siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre su día a día, además de los próximos proyectos en los que se encuentra trabajando actualmente.

Es en este contexto que ahora la chiquilla dejó sin palabras a su público, luego de compartir unas destapadas postales en las que se luce posando con un pequeño bikini en tonos verdes que deja a la vista sus mejores curvas.

«Que me voy me voy, ya me estoy preparando con bikinis nuevos así que al universo no le va a quedar opción que mandarme a la playa», escribió Sabrina Sosa para acompañar las fotitos que sin duda dejaron la grande.

Al poco tiempo de compartir la publicación, la modelo che recibió más de 53 mil me gusta y cientos de comentarios en los que destacaron lo regia que se veía, junto con llenarla de piropos y asegurar que está mejor que nunca.

«Te amo Sabrina»; «Estas Bellisima como siempre»; «eres la culpable de mis costantes taquicardias»; «Que regia y hermosa»; «No puedes Ser Real»; «Está como quiere»; «Como no amarla»; «Se ve guapisima»; «Me enamore que bella»; «Que delicia de mujer» y «me encanta tu forma de ser» le escribieron a Sabrina Sosa.

Sabrina Sosa se confiesa sobre su quiebre

Tiempo atrás te contamos que Sabrina Sosa dio una entrevista donde habló en profundo de distintos temas de su vida personal. Siendo uno de estos, el quiebre con su ahora expareja, Claudio Valdivia, con quien duró 8 años y tiene un hijo en común.

«Me pasó que él no estaba de acuerdo en que nos separáramos. Tenía que hacerlo entender que no estábamos bien y que viéramos lo mismo, porque si uno está mal, y lo estoy viendo, importa que yo estoy sintiendo algo, y también eso cuenta», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, afirmó que «Seguí un poco mi instinto, mi intuición de que iba a haber algo mejor. Igual fui a coach, tomé terapia, porque estaba con bastantes problemas de autoestima. Veía que no había otra persona o que podía irme mal, que me podría arrepentir».