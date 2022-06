Sabrina Sosa y su separación con Claudio Valdivia: «Tenía que hacerlo entender»

Como te contamos recientemente, Sabrina Sosa habló de todo con Julio César Rodríguez en una entrevista para ‘Síganme los Buenos’, donde no solo se refirió a los rumores de relación con Alexis Sánchez, sino que también a su quiebre con Claudio Valdivia.

Resulta que la argentina estuvo en una relación durante 8 años con el hermano de Jorge Valdivia y juntos tienen en común al pequeño Gaspar de solo 5 añitos.

Durante su conversación con el animador, Sabrina Sosa reveló que «Me pasó que él no estaba de acuerdo en que nos separáramos. Tenía que hacerlo entender que no estábamos bien y que viéramos lo mismo, porque si uno está mal, y lo estoy viendo, importa que yo estoy sintiendo algo, y también eso cuenta».

«Seguí un poco mi instinto, mi intuición de que iba a haber algo mejor. Igual fui a coach, tomé terapia, porque estaba con bastantes problemas de autoestima. Veía que no había otra persona o que podía irme mal, que me podría arrepentir».

Por otro lado, Sabrina Sosa confesó que sintió que en su relación se fue «apagando» poco a poco. «Sentí que extrañaba esa Sabrina de 16 o 17 años. Hoy me miro al espejo y me recuerdo cuando era chica, y creo que no hay cosa más valiosa que recuperar esa inocencia que vas perdiendo».

«No estaba al 100% en nada, ni en pareja, ni en mi trabajo, solo en ser mamá. Ni siquiera como mujer, me sentía fea, no me sentía segura… ahora tengo el mundo por delante» confesó.

Sabrina Sosa y la relación con su ex

Actualmente, Sosa reveló que la única relación que tiene con Valdivia es por su hijo. «Ojalá le guste la nueva Sabrina, porque en verdad, si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien y, además, porque hemos estado muchos años juntos. Qué más quisiera que ver a la otra persona bien».

«Le dije, de corazón, que ojalá encuentre una buena mujer, porque finalmente eso le va a aportar algo a mi hijo. Esa buena mujer va a estar cerca de él, y eso es bueno» cerró.