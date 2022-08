Christell Rodríguez dedica romántico mensaje de cumpleaños a su futuro esposo

Hace unas semanas Christell Rodríguez dejó sin palabras a sus seguidores en Instagram, luego de confirmar con una romántica publicación que tras tres años de relación, se va a casar con su pololo, Roberto Parra, luego de que le pidiera matrimonio en febrero.

«DIJE QUE SI!💍🤭❤️ Este año Dios me ha sorprendido tanto! Estoy viviendo cosas que alguna vez soñé ❤️ Comienza una nueva aventura junto al hombre que amo 🥰 Dios me ha bendecido con su compañía estos años y estoy expectante a lo que vendrá ❤️ Te amo! Se vieneee 🔥» escribió la cantante.

Desde ese momento que Christell Rodríguez no ha dudado en compartir casi todos los detalles de la preparación de lo que será el casorio, el que recientemente confesó que se celebrará durante los primeros días de febrero, en Viña del Mar.

El romántico mensaje de Christell Rodríguez

Es en este contexto que la chiquilla de 24 añitos recientemente encantó a su público, luego de compartir un bello mensaje dedicado a su amorcito, con el fin de saludarlo en el día de su cumpleaños.

Con un collage de fotos junto a él, Christell Rodríguez escribió para su futuro esposo: «Feliz cumpleaños to the love of my life. Dios bendiga tu vida, tus sueños y metas. Te amo muchísimo!».

Por medio de sus historias es donde suele contar detalles de su próxima boda así como de su vida en pareja con su pololo. Sobre el matrimonio ya dijo que los preparativos «van súper, en realidad ya está la mayoría avanzado. Ahora deberíamos empezar las reuniones con la banquetera para todo eso. Más adelante con la productora».

En días pasados también le preguntaron sobre la fecha de la ceremonia, ya que muchos pensaron que se casaría en su cumpleaños. Ella respondió que no, pues cumple en enero y la boda será en febrero próximo.