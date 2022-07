Pancho Saavedra revela que vivió accidente grabando Lugares que Hablan: «La sacamos barata»

Con casi cuatro millones de seguidores solo en Instagram, Pancho Saavedra es uno de los animadores más populares del momento, quien se ha ganado el cariño del público gracias a su cercanía y disposición para ayudar a quienes más lo necesitan.

Junto con esto y a raíz de su rol en ‘Lugares que Hablan’, el animador ha sido una fuerte voz al momento de referirse a las fallas que existen en nuestro país; ya sea de conectividad o infraestructura, donde usualmente se deja de lado a las regiones.

Es en este contexto, que recientemente Pancho Saavedra recurrió a la red social de la camarita; para revelar que junto a su equipo del programa de viajes, sufrieron un complicado accidente de tránsito mientras se trasladaban a grabar una nueva temporada.

«Estamos Grabando #LugaresQueHablan2022 y cuando íbamos en camino a un lugar turístico tuvimos este accidente» comenzó relatando el rostro de Canal 13 junto a una postal del auto tras el incidente.

Siguiendo por esta línea, Pancho Saavedra agregó: «En fin, la falta de mantención de los caminos cuando llueve provoca esto y la sacamos barata. Aquí falta ripio y mantención».

«Estamos todos bien, pero ojo vialidad hay que estar más atentos. Seguimos en ruta hasta llegar al último rincón de Chile» cerró.

Solo amor para Pancho Saavedra

Al poco tiempo de compartir el registro, el comunicador ya tenía más de 37 mil me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores, quienes no dudaron en dedicarle palabras de apoyo y agradecer que no le haya pasado nada grave ni a él, ni a nadie de su equipo.

«Por lo menos no paso nada terrible»; «En la Araucanía es lo mismo, caminos en pésimas condiciones y accidentes»; «Sin tu programa no sabríamos que faltan tantas cosas en el sur de Chile»; «Y los ocupantes están bien???»; «Uyy eso es pan de cada dia en los caminos rurales» y «Que bueno que fue solo un susto» le escribieron.