Christell Rodríguez sube video de la elección de su vestido de novia: «Lloramos y le dije sí»

No cabe duda que Christell Rodríguez dejó a todos sus seguidores con la boca abierta el pasado 18 de junio, luego de que contará a través de su cuenta de Instagram que llegará al altar con su pololo, Roberto Parra, tras más de tres años juntitos.

La cantante compartió una romántica sesión de fotos con su pinche, en la que muestra el bello anillo de compromiso que le regalaron, además de un especial mensaje en el que demuestra su felicidad por el gran paso en su relación.

«Comienza una nueva aventura junto al hombre que amo. Dios me ha bendecido con su compañía estos años y estoy expectante a lo que vendrá. Te amo! Se vieneee» es parte de lo que escribió Christell Rodríguez en ese momento.

Christell Rodríguez y su vestido de novia

Desde ese momento que la ex chica Rojo se ha dedicado a compartir varios detalles de lo que será su casorio. Es más, durante sus sesiones de preguntas y respuestas, contó que ya tienen lista la fecha y que la ceremonia será en Viña del Mar y no en su natal Concepción.

Y una de las cosas más importantes para el matri es sin dudar el vestido de novia, por lo que Christell Rodríguez decidió que era lo primero en tener listo, por lo que hace unos días partió a una tienda especializada a buscar su diseño ideal.

Así que tras varios intentos, logró encontrar el vestido de sus sueños. Por lo mismo que a través de Instagram, compartió un video en el que muestra el proceso que pasó, mientras se probó diferentes diseños.

«Disfrutando este proceso gracias a @ignacianovias. Me faltó mi mamita de manera presencial pero se viene la prueba del vestido en noviembre», escribió Christell Rodríguez junto al video.

«Hoy fuimos a ver si encontraba mi vestido (…) Me probé varias opciones, no eran mi tala, pero los hacen a la medida», continuó la ex Aquí se Baila.

«Hasta que apareció el indicado. Lloramos y le dije sí! al vestido», aseguró Christell en las imágenes, aunque de todas formas decidió no mostrar cuál vestido eligió.