Julio César Rodríguez tras intento de encerrona: «Pensé en un segundo si pasarle por encima»

La noche de este miércoles recién pasado, Julio César Rodríguez fue víctima de un intento de encerrona mientras se trasladaba por la comuna de Providencia en su vehículo.

Resulta que el animador fue abordado en dos oportunidades por un auto marca Audi, del cual bajaron tres sujetos, mientras que el cuarto se quedó al volante. Pese a esto, JC logró evadirlos y escapar hasta la 17° comisaría de Las Condes para pedir ayuda y estampar la denuncia.

Es en este contexto que durante la mañana de hoy, Julio César Rodríguez apareció en Contigo en la Mañana, donde se refirió en extenso a la complicada experiencia que vivió y cómo fue que logró escapar de los delincuentes.

Julio César Rodríguez y la encerrona

Para comenzar, el periodista relató el momento en el que lo abordaron en dos ocasiones y consiguió evadirlos. «Yo empiezo a mirar por el espejo retrovisor, y veo que no vienen y disminuyo un poco la velocidad. Y los veo y me encierran otra vez».

«Me cruzan, frenan, y yo que no estaba frenado por completo, freno super fuerte y se alcanzan a bajar con la pistola. El recuerdo que más tengo de la noche es del tipo bajándose del auto con la pistola. Pensé en un segundo si pasarle por encima, pero me dije ‘me voy a arruinar la vida’, y lo esquivé» continuó Julio César Rodríguez.

Además, confesó que «Lo más estresante de todo es que te sigan. Cuando yo creía que los había pasado la primera vez dije ‘ya pasó’. Pero que te persigan todo el rato… la encerrona es sorpresa, sabía que estaban armados, sabía cómo era el auto».

Para finalizar, Julio César Rodríguez se refirió a lo que pensaba mientras arrancaba de los sujetos. «Tú vas pensado en ello, que vienen atrás. Vas pensando en no chocar con ningún auto, que no esté la luz en rojo. Que no se te crucen motos (…) El tema es que eran muchas variables dentro de la persecución».

Hay que mencionar que aunque no pudieron robarle el auto al rostro de CHV; horas más tarde, los delincuentes llevaron a cabo con éxito otra encerrona en Ñuñoa. Por lo que actualmente la policía trabaja en identificar a la banda.