Julio César Rodríguez tras video de supuesta pelea con su polola: «Mala leche la gente»

Este fin de semana recién pasado, se realizó una nueva edición de Lollapalooza Chile, a la que llegaron muchos famosos, siendo uno de estos Julio César Rodríguez. El animador apareció junto a su polola, Natu Pau, quienes protagonizaron un polémico momento que dejó la grande.

Resulta que los tortolitos habrían tenido una discusión de aquellas en medio del festival, la cual fue registrada por uno de los asistentes. Obviamente que este tema de discutió en ‘Me Late’, donde contaron más detalles. «Asistentes dicen que vieron en una discusión, no solo a ella (la polola de Rodríguez), sino que también a él, con guardias» señaló Andrés Caniulef.

Mientras que Daniel Fuenzalida comentó que «lo que yo veo (en el video) es salir a Julio (Cesar Rodríguez) medio apurado. Le piden fotos y no quiere sacarse fotos. Hay otras versiones que dicen que habrían discutido, pero lo que yo veo en el video saliendo a un lugar, apurado».

Posteriomente, Caniulef entrega la versión de la persona que grabó el video. «El contexto es el siguiente: la persona que grabó este video dice que ve salir a Natu Pau, que ella desconoce quién es, sale muy molesta y rauda de una zona VIP. Tras ella aparece Julio César (Rodríguez) y por eso se decide a grabar,. Porque se da cuenta que es un famoso y que va persiguiendo a esta persona».

«Esto no habría sido tan piola por así decirlo, porque esto ocurrió 10 para las 8 de la tarde según testigos de ese evento. Supuestamente, estaban todos grabando el espectáculo, y fue tanto el escándalo de los gritos de la polola de Julio César Rodríguez, que todos se dan vuelta a mirar de dónde provenían» agrega Luis Sandoval.

La versión de Julio César Rodríguez

Tras esto, Mariela Sotomayor tomó la palabra y señaló que conversó con el rostro de CHV, quien le dio su versión de los hechos, para aclarar que fue lo que realmente ocurrió.

«Él lo niega tajantemente. Me dice ‘no puede ser, Mariela, voy con la cabeza abajo y vamos rajados porque me pedían fotos a cada rato. Y vamos desde un escenario rajados a la carpa de prensa porque hay gente en el piso y no se puede ir de a dos. De hecho, ahí hay gente que me saluda y los voy saludando en el piso. Más encima yo voy saludando a la gente que estaba sentada y le digo que fotos a la vuelta’».

Siguiendo por esta línea añadió: «Él (Julio César Rodríguez) niega tajantemente que hayan tenido alguna discusión. De hecho me dice ‘qué mala leche la gente que graba este tipo de cosas’».