Julián Elfenbein rompe el silencio sobre rumores de relación con Mane Swett

A partir del estreno de ¿Quién es la Máscara? en CHV, comenzaron a correr una serie de rumores de relación entre Julián Elfenbein y Mane Swett, los cuales hasta el día de hoy siguen más presentes que nunca.

Pero la cosa no se quedó ahí, pues los chiquillos solo alimentaron las especulaciones, ya que en el programa se les veía más que coquetos entre sí. Junto con esto, de acuerdo a lo señalado por La Cuarta, algunos compañeros se fueron de tarro y mencionaron lo cercanos que se les puede observar en el interior de la señal televisiva.

Y su juego no se queda solo a través de la pantalla, sino que también en las redes sociales. En más de una ocasión ha sido posible verles como se comentan mutuamente, e incluso, todo parece indicar que Julián conoce al hijo de Mane Swett, Santiago Bowe, quien es conocido como “gatito”. Hace poco el animador comentó una foto suya y escribió “felino” y un corazón.

Julián Elfenbein y sus rumores de relación

Sin embargo, a pesar de que de acuerdo a sus seguidores ya está más que clara la relación, el propio animador de CHV hizo un llamado a la calma y descartó que exista algún tipo de relación con Mane Swett aparte de una amistad.

«No tengo nada que hablar de mi vida privada porque no, yo solo te puedo decir que hoy día estamos a esta hora conversando de The Voice Chile y estamos muy contentos por los chicos y las chicas que se han presentado», señaló en conversación con el medio TiempoX.

Para cerrar con todo tipo de polémicas y para cambiar de tema, no dudó en quitarle todo tipo de validez a los rumores que se dice de él y Mane Swett. «Son rumores, nada más que eso», remató.