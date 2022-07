Paty Maldonado por video de Kathy Orellana: «Me dolió verla»

Días atrás te contamos que Kathy Orellana se vio en medio de la noticia, luego de que dejara más que preocupados a sus seguidores al compartir unas historias por Instagram, en las que se le veía profundamente afectada y al borde de las lágrimas.

En los videos se le puede escuchar decir a la cantante: «Estoy hecha mierda», junto con enviarle un especial mensaje a sus seguidores. «No importa, pero ya me paro. Esa la huea que quería explicarles me paro».

Al poco tiempo, el mensaje de Kathy Orellana comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales, con muchos pensando que había vuelto a sus adicciones, sobre las cuales ya se había referido en varias oportunidades.

Paty Maldonado sobre Kathy Orellana

Es en este contexto que durante su programa Las Indomables, Paty Maldonado no dudó en comentar la situación de la Morenaza de Rancagua. «Estuve viendo a Kathy Orellana. Subió unas imágenes que duele el corazón, porque es una chiquilla con mucho talento, con una voz muy privilegiada. Yo canté con ella, no soy su amiga, pero la conozco».

Tras esto, la ex panelista de Mucho Gusto indicó que «me dolió verla, me dolió ver una imagen donde dice ‘estoy reventada, pero me voy a parar'».

«Me afectó porque la adicción es una enfermedad, y yo veía en su página que decía ‘no me cag***’. Es muy fácil condenar a alguien, pero usted no sabe lo que está pasando por dentro. Nadie sabe lo que está pasando en la vida de Kathy Orellana» continuó Paty Maldonado.

«Lo que hay que hacer es ayudarla, no criticarla. Al que critico yo es al hijo de quiltra que vende, al que consume hay que ayudarlo a salir de eso».

Finalmente, decidió dedicarle un mensaje a la propia Kathy Orellana. «Sí te vas a parar Kathy y vas a tener que hacer un tremendo esfuerzo por tu hijo. Yo sé que lo vas a lograr».