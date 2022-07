José Antonio Neme comparte tierna postal junto a su pareja

Uno de los periodistas más queridos de la televisión es sin duda José Antonio Neme. Y es que a pesar de que en ocasiones pueda ser cuestionado por sus opiniones, el rostro del matinal de Mega; sigue teniendo un lugar especial en el corazón de todos los televidentes.

Es por lo mismo que cada vez que Neme sube algo a sus redes sociales, sus fanáticos y seguidores rápidamente lo llenan de cariño con tiernos comentarios. Más aún, cuando comparte registros de su pareja; a quien suele mantener en secreto, evitando publicar el rostro de su amado.

La tierna postal de Neme

Ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, José Antonio Neme compartió una tierna foto en donde se le puede ver compartiendo con su pareja.

En la postal lo podemos ver acostado sobre el pecho de un hombre, que en una de sus manos tiene un celular y en la otra el rostro del animador de Mega. Sin duda, un tierno retrato de la feliz relación en la que se encuentra Neme.

Al instante, diferentes personas comenzaron a comentar la foto de Neme. Algunos de los comentarios que dejó la imagen fueron: “¡¡¡El amor esta en el aire!!!”, “y no es tu casa”, “q seas feliz x siempre”, “puro amor Jose”, “me alegro por ti ver que tienes más de dos manos que te cuidan”, “lindos”, según reportó La Cuarta. Mira la imagen a continuación:

Recordemos que no hace mucho, en una entrevista, Neme aseguró que la razón de la por qué no presenta a su pololo en todas partes es porque:«Tengo 41 años y, si hay algo que he aprendido en mi vida, es a poner límites. Para mí no hay vínculo sin límites, los vínculos sin límites son un desastre, para mi experiencia… Hay cosas que no quiero compartir con nadie, me las reservo para mí».