Ignacia Michelson arremete contra Vale Roth: «Es una mujer sin códigos»

Por estos días, Ignacia Michelson anda de vacaciones por Ibiza, desde donde ha compartido con sus miles de seguidores en Instagram, coquetos registros ligera de ropa disfrutando de las playas mediterráneas, además de todas las fiestas electrónicas por las que ha pasado.

Con relación a su estadía en la isla, la chiquilla señaló en conversación con Las Últimas Noticias que «Es un sueño, completamente. Acá las fiestas duran hasta las 7 de la mañana y nadie te juzga. En Chile se visten pésimo, no se atreven a jugar porque todos te miran. A mí eso no me vale nada, no me importa».

Es en medio de este viaje es que Ignacia Michelson aprovechó de hacer una sesión de preguntas y respuestas a través de la red social; donde la chiquilla sin duda que dejó la grande luego de dar a conocer una particular enemistad.

Resulta que un seguidor le consultó si acaso «¿Eres amiga de Vale Roth? Serían una bomba». Pero lo que nadie se esperaba, es que la influencer lanzara que «Cero, me cae pésimo, es una mujer sin códigos y mentirosa».

La mala onda entre Ignacia Michelson y Vale Roth

Obviamente que la respuesta desató la curiosidad de su público, quienes de inmediato le preguntaron si acaso la ex chica Yingo le había hecho algo para que existiera tal nivel de enemistad. Frente a lo que Ignacia Michelson no dudó en profundizar.

«Pues claro que me hizo, ¿quieren que les cuente el caldo? Y pruebas hay; pruebas, pruebas, pruebas, y más pruebas. Es una mujer sin códigos, falsa, envidiosa, lo tiene todo. Y sé que tiene buena vibra… no chicos, no le crean nada» comenzó señalando.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que posteriormente, otro de sus seguidores le dijo: «Pero hace un mes subías historias y fiesta con la Vale Roth ¿qué pasó?». Lo que también contestó rápidamente.

«Yo les voy a contar: yo me pelee con esa tipa y hace un tiempo me la encontré en una fiesta. Me dijo: ‘ay, vuélveme a agregar amiga’ y yo como soy relajada, obvio. Y después me hizo la perrada de las perradas máximas. Se pasa esa mujer, puras mentiras» cerró Ignacia Michelson.