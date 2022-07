Antonella Ríos deslumbra con picarona postal de sus vacaciones

Antonella Ríos cuenta con más de 1.2 millones de seguidores solo en Instagram, por lo que siempre está compartiendo osados registros, además de fotitos de su día a día, que siempre la llenan de piropos por lo regia que se luce.

Es por lo mismo que recientemente la actriz se lució al compartir una coqueta postal en la que se luce posando en un pequeño bikini celeste con estrellas de mar. «El gatito tuyo te perdió… por negligencia» escribió para acompañar el registro.

Al poco tiempo, Antonella Ríos recibió más de 23 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no pueden más con lo regia que se ve y no dudaron en lloverle los halagos.

«La perfección echa mujer»; «Que linda Anto»; «Guapísima te vez bellísima»; «Q bella eres»; «te pasaste»; «Ese camino de estrellas»; «Eres la mujer más sexy y sensual»; «Pedazo de mujer»; «Devuelvete que te pasaste»; «Tan linda y hermosa»; «Como el vino» y «Te amo hermosa» es parte de lo que le escribieron.

Hay que recordar que durante los últimos días Antonella Ríos ha estado de vacaciones por Estados Unidos junto a su retoño menor, desde donde ha aprovechado de compartir una serie de registros de todos los lugares que ha visitado.

La coqueta postal de Antonella Ríos

No hace mucho te contábamos como la actriz nacional volvió locos a sus fanáticos con otra foto que usaba su espejo como principal foco.

En dicha ocasión, Antonella Ríos compartió en sus historias de Instagram una postal de alto impacto que no pasó abajo del radar de los aburridos del internet. Esta, sin duda, causó furor entre su público fiel, que siempre están atentos a todo lo que publican.

Se lució con una postal posando frente al espejo, en la que aparece luciendo un coqueto conjunto de ropa interior que deja al descubierto todas sus curvas y los tatuajes que tiene en todo el cuerpo. Puedes ver la imagen aquí abajito.