Antonella Ríos enciende la temperatura con fotito en ropa interior

Con más de 1.2 millones de seguidores cuenta Antonella Ríos en Instagram, donde siempre está publicando picarones registros que dejan a sus seguidores con la boca abierta y siempre la llenan de piropos por lo regia que se ve.

Tal es el caso de lo que ocurrió recientemente con la última fotito que compartió en sus historias de la red social; la que sin duda causó furor entre su público fiel, que siempre están atentos a todo lo que publican.

Resulta que Antonella Ríos se lució con una postal posando frente al espejo, en la que aparece luciendo un coqueto conjunto de ropa interior que deja al descubierto todas sus curvas y los tatuajes que tiene en todo el cuerpo.

Antonella Ríos y los mensajes que recibe en redes

Pese a que usualmente Antonella Ríos recibe puros piropos por parte de sus seguidores, de vez en cuando le llegan desubicadas críticas y a los cuales no duda en exponer por medio de sus historias.

Así es como ocurrió recientemente, pues la chiquilla andaba de paseo por Orlando, Estados Unidos; pero su vuelo se retrasó cinco horas. Es por eso que no quiso perder el tiempo y comenzó a revelar mensajes no muy gratos de su cuenta de su Instagram.

«Mientras espero el retraso de 5 horas aprovecho de ver mensajes ocultos. Leo manipulación de algunas personas para persuadir de cambiar tu opinión frente a temas que para mi no son transables; cómo la libertad», señaló Antonella Ríos.

De la misma forma, comenzó a replicar el tipo de comentarios que le escribían. «Te seguía por cómo opinabas pero si opinas de política te dejo de seguir», reveló la panelista de Me Late Prime.

Asimismo, Antonella Ríos expresó su postura ante los comentarios que le llegan. «Me parece muy democrático. Pero eso no cambiará mi manera de ser y estar en este mundo. Soy y existo, según lo he vivido y lo que pienso y siento. Por 48 años», manifestó la actriz a través de red social asegurando que no volverá a involucrarse públicamente en política.