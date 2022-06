María José Quintanilla tomó adorable decisión tras visita de perritos a su programa

La tarde de este jueves, La Hora de Jugar tuvo un programa muy especial, ya que estuvieron acompañados de tiernos cachorritos que sin duda se robaron la película con su ternura. Estos pequeños perritos forman parte de la fundación Ayuda Callejeros y buscan un hogar que les dé todo el cariño y cuidados.

Por lo mismo que, con la idea de incentivar la adopción entre el público, los animales estuvieron durante todo el episodio dando vueltas por el estudio y María José Quintanilla es la que estaba más que contenta, pues se dedicó a jugar con ellos.

Y al parecer la cantante generó un fuerte lazo con uno de los perritos en especial; tal como lo demostró a través de sus historias a las pocas horas, donde dio a conocer que tomó una inesperada pero adorable decisión.

«Me avisan las muchachas de Ayuda Callejeros que ustedes están pidiendo mucho un perro, pero lo siento» comenzó señalando María José Quintanilla, junto con agregar que «Danilo ya tiene hogar, se va con mamá».

Tras esto, la cantante nacional reveló que decidió quedarse con el cachupín «Porque donde caben dos, caben tres», por lo que «me esperan en la casa».

Más tarde, María José Quintanilla volvió a actualizar con una adorable postal del nuevo integrante de la familia. «¡Habemus hijo nuevo! Ya dio su primer paseo con sus hermanas, y todo bien».

El primer día de María José Quintanilla y su cachupín

Ya durante este viernes, la chiquilla se ha dedicado a compartir todos los detalles del tierno perrito y su primera noche en casa propia. En el primer registro que subió a sus historias se lee: «Hola! me llamó INTI y hoy acompañaré a mi humana porque soy nuevo en la casa y cómo no se cómo me portaré y mis hermanas ya tienen una dinámica, seré el protagonista de las stories de hoy».

Tras esto, María José Quintanilla público otras historias de Inti junto con ella en el estudio de grabación. «Acá en el estudio con la humana! Pd: Antes me llevó al veterinario y no me gustó tanto».