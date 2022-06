Junior Playboy arremete contra Nano Calderón: «Tú eres un insecto»

Recientemente te contamos que Nano Calderón revivió la polémica con Junior Playboy, luego de que un seguidor le Instagram le preguntara sobre lo que había ocurrido con el ex chico reality, cuando se agarraron por redes sociales.

«Cuando me dedicó unas palabras, le hablé para ver si se animaba a decirlas en persona y me empezó a seguir y a enviarme DM para que hagamos show en sus vivos» comenzó señalando el hijo de Raquel Argandoña; y agregó: «vive de ser un payaso, en tv, en insta, en la vida… yo estoy en otra».

A raíz de esta situación, Junior Playboy no se quedó callado y por medio de un particular video en sus redes sociales, no dudó en salir a responderle a Nano Calderón sin filtro.

La respuesta de Junior Playboy

«Otra vez el mocoso de mierda, hue…, tratando de tirarte la pescá, la mala onda, pero digo yo, ¿no tiene algo más interesante que hacer, niño? Estudiar, agarra un libro, aprende a leer, a comunicarte. Agárrale sentido a tu vida, compadre» comenzó señalando el influencer.

Según consigna La Cuarta, Junior Playboy agregó: «no eres nada, tú eres un insecto, compadre. Tu padre es el que te alimenta, es el que pone ese plato de almuerzo en tu mesa».

Junto con esto, acusó a Nano Calderón de ser un «chico impotente» y que «Por eso esa rabia conmigo, porque yo soy el macho alfa de Chile y es entendible, de esa manera, yo lo entiendo. Pero lo que yo no comparto es la mala onda».

«No eres nada, tu eres una copia barata, aquí la persona que era famosa era tu madre, con todo respeto, no tengo nada en contra de la señora Raquel. Pero tú no eres nada» siguió el ex chico reality.

Tras esto, Junior Playboy recordó la polémica de Nano con su padre. «No tenías que haber nacido a lo mejor, lo más probable, porque naciste dándole problemas a tus padres. Apuñalar a tu padre, todavía respiras, anda a entregarte a la justicia, anda acompañar a Huaiquipán a hacer diez años, esa hueá es castigo».

«Yo no me hice famoso porque mi mamá, porque mi papá… no compadre, yo me hice famoso por las mías. Que yo necesito, que si los únicos que necesitan de esto son ustedes, toda su mangana… hay que decirlo, si así operan ustedes. De chiquitito ya te vendieron a ti» cerró.