Gala Caldirola impacta con fotito sin una gota de maquillaje

Con casi 3 millones de seguidores cuenta Gala Caldirola en Instagram, donde siempre saca aplausos por los registros de su día a día, sus proyectos laborales y las tiernas postales junto a su retoña Luz Elif; encantando a su público.

Pero algo que tienen en común todas las fotitos y videos de la española, es que aparece más que producida, pues aunque sean de su vida diaria, siempre aparece con el pelo perfecto y maquillada perfectamente. Por lo mismo que recientemente sorprendió con una de sus últimas publicaciones.

Resulta que Gala Caldirola se luce posando sin una gota de maquillaje y bien abrigada para pasar las heladas jornadas en la capital. «Los días de frío deberían venir con un abracito incluido!», escribió para acompañar la postal.

En cosa de tiempo, la ex de Mauricio Isla recibió más de 10 mil me gusta y cientos de mensajes de sus seguidores que la llenaron de piropos por lo bella que luce, afirmando que se ve mejor que nunca al natural.

«Sencillamente Bella»; «te ves linda sin Maquillaje»; «Que linda sin nada de maquillaje»; «Te ves mas linda y mas niña»; «Que linda..más fotos así»; «ME Encanta verte al natural…»; «Te ves hermosa así al natural»; «Se ve más niña, bella igual» y «Te ves demasiado bien sin maquillaje!!» es parte de lo que le escribieron.

¿Gala Caldirola y Mauricio Pinilla?

Por estos días te contamos un cahuín de los grandes en el mundo de la farándula y que involucra directamente a la española con ni más ni menos que Mauricio Pinilla; resulta que la chiquilla habría tenido un affaire con el futbolista tras su quiere con Isla.

«Ella habría estado con Mauricio Pinilla. Mauricio Isla se habría enterado y él lo que habría dicho es: compadre, tú ya te has involucrado con las pololas de otros jugadores, no me podís hacer esto a mí… porque entiendo que son amigos… eso le habría dolido a Mauricio Isla» señaló Sergio Rojas en su programa por Instagram.