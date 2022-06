Nano Calderón vuelve a irse contra Junior Playboy: «Vive de ser un payaso»

Meses atrás te contamos de la mocha en la que se vieron envueltos Nano Calderón y Junior Playboy, a raíz de unos dichos que se mandó Raquel Argandoña con relación al ex chico reality, quien no dudó en responderle sin filtro.

Y cuando todos pensaban que la pelea había quedado ahí, nuevamente el retoño de la Quintrala salió a hablar sobre de la situación, luego de que uno de sus seguidores le preguntara a través de Instagram. «¿Qué opinas del hue… de Junior Playboy? Sigue buscando fama parece».

Frente a esto, Nano Calderón no dudó en salir a contestar sin filtro. «Cuando me dedicó unas palabras, le hablé para ver si se animaba a decirlas en persona y me empezó a seguir y a enviarme DM para que hagamos show en sus vivos».

Siguiendo por esta línea, agregó: «cuando me contestó eso, entendí que eso es lo que necesita: pantalla para comer» y señaló que «vive de ser un payaso, en tv, en insta, en la vida… yo estoy en otra».

Para cerrar, según lo consignado por Página 7, Nano Calderón indicó: «Al final del día sabe que es un pobre wn que no tiene dónde caerse muerto y me imagino que eso le frustra».

La mocha de Nano Calderón

Hay que recordar que en su momento, Junior Playboy respondió a los dichos de Raquel Argandoña, haciendo alusión al ataque de su hijo. «Debe tener cuidado con lo que dice, si comenta que no estoy en mi sano juicio, de que algo no está bien, de que a lo mejor no es normal… Antes de preocuparse de mi o de mis cosas, preocúpese de su hijito, porque ahí yo no veo sana la cosa…».

«Me extraña que hable así de un muchacho que puede ser su hijo. Usted debe medir su vocabulario. Preocúpese de su hijo, aléjelo de todos los corta cartones que anden por ahí. El que realmente necesita su ayuda es Nano Calderón, con nombre y apellido (…) Lo único que sirve es para ser el muñeco de ‘Chucky’. Intérnelo y cuídelo de esta sociedad» continuó.

Mientras que el joven lanzó sin dudar: «Bien viejo estay para nunca haber logrado algo. Sigue regalando risa, que el papel de payaso es lo único que vas a lograr en la vida. Pobre y triste hue…».