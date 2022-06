Betsy Camino muestra su nuevo look con picarón registro

Más de 271 mil seguidores tiene Betsy Camino en su cuenta de Instagram, en la que se dedica a compartir coquetos registros, además de promocionar con todo su nuevo emprendimiento, un salón de belleza al que le puso todo su cariño.

Y recientemente la ex participante de Aquí se Baila dejó la grande entre su público, al compartir un sensual video donde se luce solo con un blazer, mostrando el nuevo look que estrenó; su melena rizada, que acompañó con unos destellos en rubio.

Betsy Camino acompañó el registro con una invitación a sus seguidores a asistir a su salón, contando los tratamientos que se hizo, junto con asegurar que tienen una serie de ofertas y promociones.

Al poco tiempo de subir la publicación, la cubana ya tenía más de 12 mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores; los que no dejaron de piropearla por lo regia que lucía y lo bien que le quedaba la nueva imagen.

«Platónica»; «Guauuu estupendisima»; «lo que menos mire fue tu pelo»; «que guapaa»; «Diosa mami»; «Nunca pensé conocer a la mujer más hermosa del mundo»; «Bella sexy hermosa»; «Me vuelvo loco»; «guapa te pasaste» y «Que mujer más hermosa» le escribieron.

Pero esto no es todo, ya que Betsy Camino también aprovechó de compartir unas picaronas historias en la red social; donde muestra aún más en detalle lo nuevo que se hizo en su cabello y recibiendo aún más piropos.

Betsy Camino víctima de estafa

Hace un tiempo Betsy Camino no lo estaba pasando muy bien, ya que contó que pudo haber sido víctima de estafa por parte de la persona a la que confió la tarea de llevar sus finanzas. «Es una persona que me traje de Colombia, mi asistente y recogió sus maletines de mi casa sin avisarme, con dinero, con mis tarjetas y es fuerte…».

«Yo le abrí a esa persona las puertas de mi casa, y ahora no me contesta los mensajes, no me dice nada» señaló la chiquilla, especialmente tomando en cuenta el emprendimiento que comenzó hace poco y en el que depositó una gran inversión, más sus ahorros y el esfuerzo, que se han visto directamente perjudicados.