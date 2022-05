Yasmín Valdés sin filtro tras críticas en El Retador y Aquí se Baila: «Me cansé de las críticas despiadadas»

En el último tiempo, Yasmín Valdés se ha dedicado a participar de programas de talento, en los cuales lamentablemente no le ha ido muy bien. Y al parecer la chiquilla se aburrió de los comentarios en su contra, así que se fue con todo en contra de los jueces.

Resulta que la actriz ha estado en Aquí se Baila y recientemente en El Retador, siendo eliminada muy rápido, por lo que recurrió a su Instagram para descargarse. «Mi Madonna siempre es lindo hacerla. Pero ya me cansé de las críticas despiadadas y poco humanas de jurados incompetentes y cero preparados para opinar de baile y canto».

Siguiendo por esta línea, Yasmín Valdés afirmó que «creo que estar en esta situación de ‘CONCURSO’ donde debo ser evaluada por ‘PERSONAJES TELEVISIVOS’ que ya están obsoletos, no es sano para ningún artista, a éstas alturas de la vida lo único que quiero es poder trabajar en escenarios nobles y donde se me respete, por último por trayectoria».

«Tengo claro que no le puedo gustar a todo el mundo. Acepto criticas pero constructivas… los tiempos han cambiado!!! Actualícense. Creo que ya es momento de que ‘PERSONAJES’ como éstos cambien o no aparezcan más en ninguna parte, que se acabe la tiranía y los abusos televisivos….» continuó.

Yasmín Valdés sin filtro contra los jueces

Pero la cosa no se quedó ahí, pues incluso acusó «censura» al momento de la emisión. «Que me traten de ‘ESTA MUJER’ despectivamente y lo peor es lo que me dijeron y ustedes no vieron porque lo editaron. O sea, los cuidaron a ustedes, no a mí. Querer trabajar no da derecho a éstos tratos vejatorios».

«Espero que me apoyen y los que no, se queden calladitos y respeten mi sentir en MI Instagram. Es una sensación muy triste pasar por un escenario y quedar mal. Que se den por aludidos, @marcelopolino, Neilas (lo tengo bloqueado porque me reto por interno) @la.frangh por defender lo indefendible» cerró.

Hay que recordar que La última participación de Yasmín Valdés en TV fue en El Retador, donde Marcelo Polino no se guardó nada y le lanzó: «Para mí fue el show de la desafinación. Parecía que la nota iba corriendo y nunca la alcanzó».