Destrozan a Arenito con su rutina de baile en El Retador

Hace un largo tiempo que Arenito estaba fuera de la televisión. Pero durante la jornada del domingo, finalmente el chiquillo decidió regresar a las pantallas con un especial desafío en ‘El Retador’, el nuevo programa de talentos de Mega.

Resulta que el ex chico Yingo volvió a aparecer con el fin de competir frente a Zagala Salazar, campeona de baile del espacio y a quien debía destronar con el fin de seguir participando.

La cosa es que Arenito llegó acompañado con todo un cuerpo de baile para presentar una coreografía con la canción ‘Physical’ de Dua Lipa de fondo, que rápidamente le trajo el aplauso del público. Pero a quienes no les gustó mucho fue al jurado, quienes de inmediato partieron a destrozarlo por su labor.

Pues cuando llegó el turno de enfrentarse a los jueces: Álvaro Rudolphy, Myriam Hernández y Marcelo Polino, estos no dudaron en criticarlo duramente, especialmente el argentino, quien no tuvo pelos en la lengua para criticarlo.

«Te fuiste como desinflando, me parece que el error, si se le puede llamar así, es que tenías un cuerpo de baile que bailaba mejor que tú. Entonces se notaba tu falencia frente al resto» comenzó señalando sobre la participación de Arenito.

Eso sí, no todo fue malo para el juez che, quien le dijo: «rescato tu simpatía, pero como este no es el show de la simpatía… no te alcanzó».

La respuesta de Arenito

Al final a Arenito no le alcanzó para seguir en competencia, así que a la primera terminó eliminado del programa. Por lo que en el backstage de inmediato le preguntaron por la experiencia, afirmando que «ocho o nueve años que no bailaba, pero me encantan las cámaras».

Por otro lado, se refirió a los jurados, señalando que «son todos simpáticos, menos él, sus críticas me cargaron» con relación a Polino, de esta forma dando por terminada su corta participación en el espacio de talentos.