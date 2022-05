Día de Star Wars: ¿Cuál es el orden ideal para ver la saga?

Felicidades a todos los fanáticos de Star Wars que hoy celebran su día. Celebración que comenzó a partir de varios años a partir de un juego de palabras con la fecha 4 de mayo, la cual en inglés se pronuncia may the fourth, lo que suena muy parecido a «may the force» primeras palabras de «que la fuerza de acompañe».

Por lo mismo que en este día, los fans de la importante saga celebran con todo a las películas y series que han formado parte fundamental de sus vidas. Y además puede ser un momento para que aquellos que nunca se han dado la oportunidad de verla, la disfruten.

Es por esto, que en este Día de Star Wars, te traemos en radio Corazón los diferentes órdenes que han planteado los fans de la Guerra de las Galaxias para ver las más de 9 películas.

¿Cómo ver la saga de Star Wars?

Como muchos sabrán, la saga tiene millones de fans alrededor del mundo, y algunos se han dedicado a teorizar con diferentes métodos para entender mejor la historia y aquí te dejamos los más populares del público.

El orden más común de todos es el cronológico, donde se parte con las precuelas, para seguir con las originales y terminar con las secuelas.

Otro de los más utilizados es el orden de salida, que es como muchos disfrutaron por primera vez de Star Wars. Siendo este los episodios 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8 y 9.

Hay uno que no es de lo más recomendado, pero que fue recomendado por los fanáticos más fundamentalistas, quienes solo recomiendan ver cinco de todas las cintas, obviando La Amenaza Fantasma, además de las secuelas.

Finalmente, está el orden para quienes quieren entender la historia de Star Wars por completo, incluyendo todos todas las películas, spin-off y series. Siendo el que te dejamos a continuación.

La Amenaza Fantasma

El Ataque de los Clones

The Clone Wars (hasta los últimos cuatro capítulos)

La Venganza de los Sith

Los últimos cuatro capítulos de The Clone Wars

The Bad Batch

Solo

Obi-Wan Kenobi (a estrenar)

Rebels

Rogue One

Una Nueva Esperanza

El Imperio Contraataca

El Regreso del Jedi

The Mandalorian

The Book of Boba Fett

Resistance

El Despertar de la Fuerza

Los Últimos Jedi

El Ascenso de Skywalker

Hay que mencionar que para celebrar este Día de Star Wars, desde Disney liberaron el primer tráiler oficial de la miniserie de Obi-Wan Kenobi a estrenarse el próximo 27 de mayo.