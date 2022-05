Raquel Argandoña se mete en polémica de Rodrigo Herrera: «Le tiene que agradecer a la exmujer»

Como te hemos contado durante los últimos días, Rodrigo Herrera en el centro de las polémica; esto luego de que su exesposa Denisse Flores apareciera en la TV española asegurando que su separación fue por una infidelidad, ya que lo habría encontrado en la cama con un hombre.

Tras esta situación, el periodista ha aparecido en una serie de programas en los que no ha dudado en desmentir la información, además de dar su versión de los hechos y los motivos del quiebre con la mujer.

Es en este contexto que ahora Raquel Argandoña salió al baile y en Zona de Estrellas no dudó en criticar a Rodrigo Herrera por la sobreexposición de la polémica; apareciendo en tantos programas y dando detalles de su relación.

«Nunca ha salido tanto en televisión Rodrigo Herrera, le tiene que agradecer a la exmujer» comenzó señalando la Quintrala; quien comentó sus apariciones en Aquí Somos Todos y Pero con Respeto; además de sus próximas participaciones en La Divina Comida y Podemos Hablar.

Sin duda que los dichos de Raquel Argandoña no dejaron indiferente a sus compañeros de panel, especialmente a Manu González, quien es amigo íntimo del periodista. Pese a esto, la comunicadora no paró con sus críticas.

Raquel Argandoña sin filtro

«Él sigue dando declaraciones (…) tú -González- dijiste que él no iba a hablar más de las declaraciones de su ex, que le gustaba hablar de su vida privada y ayer dio antecedentes de en qué trabajaba su actual pareja, de cuánto llevan juntos. Entonces, decídete, Rodrigo» afirmó en el espacio de farándula.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que hasta apuntó directamente contra el español. «Eres como un mánager de él (…) no te enojes, es que tú siempre dices ‘nosotros decidimos que mejor no hablara’, es como un equipo asesor».

«Él nunca ha tenido tanta prensa. ¿Ha tenido tanta prensa como ahora? Entonces que diga ‘le voy a sacar provecho a estas declaraciones, a esta situación y programa que vaya voy a cobrar» cerró Raquel Argandoña.